السيسي يوجه بدراسة إقامة محاور مرورية بالمناطق المزدحمة في الجيزة.. ونواب: يواكب عصر الجمهورية الجديدة.. والدولة تقتحم ملفات شائكة بجراءة

لتحسين جودة حياة المواطنين..

السيسي يوجه بدراسة إقامة عدد من المحاور المرورية بالمناطق المزدحمة بالجيزة

عضو اسكان الشيوخ: انشاء المحاور والطرق بالمناطق غير المخططة لتحسين جودة حياة المواطنين

محلية النواب: التوسع في انشاء المحاور المرورية يواكب عصر الجمهورية الجديدة بالتخفيف عن مواطنيها

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بإعداد دراسة لإقامة عدد من المحاور المرورية بالمناطق المكتظة بالسكان في نطاق محافظة الجيزة لتسهيل حركة وتنقل المواطنين بها.

وقال الرئيس السيسي إن مناطق كرداسة وناهيا وبولاق الدكرور التي تشهد كثافة سكانية الشوارع بها لا تزيد على حارة أو حارتين للمرور، الأمر الذي يستلزم ضرورة إعادة تخطيط الطرق والمحاور المرورية من أجل تسهيل حركة وتنقل المواطنين في تلك المناطق .

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هذا الأمر يستلزم إزالة لبعض المباني وتعويض المواطنين من أجل إقامة محاور طولية وعرضية في هذه المناطق .

وأكد نواب البرلمان على أن الدولة المصرية كان لديها اصرار بشأن الدخول للمناطق من أجل العمل على تغير شكل الحياة فيها وتخطيطها تخطيطا حضاريا، مؤكدين أن قاطني هذه المناطق المزدحمة والتي لم يتم التخطيط لها من قبل بشكل جيد، من حقهم أن يحيوا حياة كريمة أيضا وهو ما تسعة الدولة المصرية لتحقيقه

وفي هذا الشأن قال النائب عمرو عكاشة عضو لجنة الاسكان بمجلس الشيوخ أن حديث الرئيس السيسي اليوم خلال اطلاقه عدد من المشروعات بمحافظة الجيزة بشأن بإعداد دراسة لإقامة عدد من المحاور المرورية بالمناطق المكتظة بالسكان في نطاق محافظة الجيزة لتسهيل حركة وتنقل المواطنين بها يأتي من منطلق التخفيف على المواطنين في هذه المناطق من أجل العمل على تحسين جودة حياة المواطنين.

وتابع عكاشة في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن الدولة المصرية قررت أن تقتحم المناطق التي لم يتم تخطيطها بشكل مسبق للعمل على تغير شكل الحياة فيها وتخطيطها تخطيطا حضاريا.

وأشار عضو لجنة الاسكان إلى حديث الرئيس السيسي عن مناطق كرداسة وناهيا وبولاق الدكرور التي تشهد كثافة سكانية، وأن الشوارع بها لا تزيد على حارة أو حارتين للمرور، الأمر الذي يستلزم ضرورة إعادة تخطيط الطرق والمحاور المرورية من أجل تسهيل حركة وتنقل المواطنين في تلك المناطق، مضيفا ان هذه الفئات من حقها أن تتنقل وتتحرك بشكل جيد وهذا ما تسعى الدوةل المصرية لتحقيقه.

واختتم النائب عمرو عكاشة حديثه مؤكدا على أن الرئيس السيسي وضع منذ تقلده مقاليد حكم البلاد تطوير الطرق على والاهتمام بالبنى التحتية على رأس أولويات الدولة، مرجعا سبب ذلك أن هذا القطاع عانى على مدار عقود طويلة من الإهمال والتهميش، ثم بعد ذلك قام الرئيس السيسي بإطلاق المشروع القومى للطرق فى عام 2014 والذي يهدف لتحقيق التنمية المستدامة عن طريق انشاء شبكة طرق متكاملة.

فيما قال محمد وفيق وكيل لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، أن توجيه الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بإعداد دراسة لإقامة عدد من المحاور المرورية بالمناطق المكتظة بالسكان في نطاق محافظة الجيزة لتسهيل حركة وتنقل المواطنين بها، يؤكد سعي الرئيس السيسي ل تحسين جودة الحياة للمواطن المصري في كافة أنحاء الجمهورية بكافة الطرق والامكانيات المتاحة.

وتابع وكيل محلية النواب أن المناطق المكتظة بالسكان في حاجة لمن يشعر بهم، بشان تسهيل عمليات التنقل فيما بينهم، حيث أن هذه المدن عانت من التخطيط العشوائي وزاد عليها النمو السكاني مما أعاق الحركة وتسبب في شلل مروري.

وأكد وكيل لجنة الادارة المحلية بالبرلمان على أن الدولة المصرية بجمهوريتها الجديدة تعمل على تحسين جودة الحياة وأن أن يعيش المواطن في مناخ جيد، وشبكة طرق سليمة تربطة بكافة الطرق الرئيسية لعدم إضاعة وقته وإرهاقه.

وألمح النائب محمود وفيق أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، لم يتوانه في سعيه بكل المناسبات بشأن دعوة المصريين لتصحيح أوضاعهم وتقديم نصائح من شأنها إصلاح الأحوال الاجتماعية، خاصة أن هذه الفترة تشهد اقتحام لعديد من الملفات التي تلمس حياة المواطنين بشكل مباشر.