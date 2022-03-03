إطلاق عرض أزياء توفر الحماية ضد الحروب .. شاهد

عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو رصد تفاصيل إطلاق عرض أزياء توفر الحماية ضد الحروب .



وقد انطلقت تشكيلة نسائية مبتكرة التي عُرضت أمس الأول الثلاثاء في باريس أشبه بنوع من "حماية" يتطلبها زمن الحرب، ومنها مشدات كورسيه بوسائد هوائية فوق السترات، وقفازات طويلة كتلك التي يستخدمها سائقو الدراجات النارية ترافق فساتين السهرة، وسترات مبطنة تقي من البرد.

وتُستخدم الوسائد الهوائية التي تعاونت عليها هذه التشكيلة مع شركة إيطالية ناشئة تصنع معدات لراكبي الدراجات النارية، كمشد أو صدرية، فيما يستحضر الفستان الرمادي الدروع التي يرتديها الدراجون، مع حماية تغطي الكتفين والكاحلين.

بعد التشكيلة السابقة للملابس الجاهزة التي تميزت بألوانها الزاهية تعبيراً عن التفاؤل، طغت الألوان الداكنة، من أسود ورمادي وبيج، على التشكيلة التي عرضت في اليوم الثاني من أسبوع الملابس الجاهزة لخريف وشتاء 2022-2023.