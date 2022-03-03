أسباب إضاءة لمبة التلاعب في عداد الكهرباء

أوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في بيان له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن هناك بعض الأسباب تؤدى إلى إضاءة لمبة التلاعب بعداد الكهرباء مسبوق الدفع "أبو كارت".



وأوضح الجهاز أن تلك الأسباب هي :

- وجود تداخل في وصلات الكهرباء.



- حدوث حركات اهتزاز بالعداد.



- فك غطاء العداد.



- نقل عداد الكهرباء الكارت من مكانه إلى مكان آخر بدون مراجعة شركة الكهرباء.



وأشار الجهاز إلى أنه في حالة ظهور لمبة التلاعب يجب الاتصال على رقم 121 أو إبلاغ فرع شركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك لإرسال مندوب لإصلاح الخطأ وإطفاء لمبة التلاعب.