مليون نازح من أوكرانيا منذ بداية الحرب الروسية .. الإمارات تتصدر العالم في مواجهة كورونا وتتولى رئاسة مجلس الأمن.. أبرز اهتمامات صحف الإمارات

سلطت صحف الإمارات الصادرة اليوم الضوء على المساعدات الإماراتية الإغاثية العاجلة للمدنيين المتضررين في أوكرانيا. واهتمت الصحف بتولي الإمارات رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر مارس الجاري وسط تفاؤل دولي بقدرتها على إدارة عمل المجلس بطريقة مؤثرة وفعّالة تسهم في بناء جسور الحوار والعمل الدبلوماسي لتعزيز الاستقرار والسلم العالميين.

الإمارات ترسل مساعدات إنسانية للاجئين والنازحين في أوكرانيا

فمن جانبها وتحت عنوان "حماية المدنيين" كتبت صحيفة "الاتحاد" في افتتاحيتها: "تبقى حماية المدنيين وإغاثتهم في حالات النزاع الهدف الأكبر للإمارات في تحركاتها، داخلياً وخارجياً، لضمان إيصال المساعدات إلى المحتاجين في أي مكان بالعالم".

وقالت الصحيفة "في أوكرانيا، حيث لا يزال المشهد الأمني مضطرباً، وأزمة النازحين واللاجئين إلى تزايد، تمد الإمارات يدها لتخفيف المعاناة بمساعدات عاجلة للمتضررين، استجابة لنداء الأمم المتحدة، وتأكيداً على مبادئ التضامن الإنساني".

وأضافت "مليون نازح في الداخل، و836 ألف لاجئ خارج أوكرانيا خلال 7 أيام وفق تقديرات الأمم المتحدة. والإمارات، في متابعتها للتطورات، تمنح الأولوية دائماً لحماية المدنيين، سواء لجهة تلقي المساعدات الإغاثية، أو تأمين تحركاتهم".

وتابعت «يجب أن يتمكن جميع المدنيين الذين يحاولون الوصول إلى مكان آمن من القيام بذلك دون عوائق ودون تمييز».. رسالة ثابتة لإمارات الإنسانية التي يتصدر السلام والأمن العالمي أجندة رئاستها لمجلس الأمن الدولي الشهر الحالي.

واختتمت "الاتحاد" افتتاحيتها بالقول: "مواجهة الأزمات تحتاج الكثير من قوة الدفع باتجاه الدبلوماسية والتسوية السياسية. وبانتظار توافق الأطراف على حل سلمي، يضمن مصالح وأمن واستقرار الجميع، يبقى الاهتمام الإماراتي الأول ليس في دفع هذا الحل فحسب، وإنما في الحرص على تخفيف معاناة المدنيين، وحمايتهم، التزاماً بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

ثقة دولية بإدارة الإمارات لمجلس الأمن

من جهتها وتحت عنوان "ثقة دولية بالإمارات" كتبت صحيفة "البيان" في افتتاحيتها "التفاؤل الدولي بقدرة الإمارات على إدارة عمل مجلس الأمن بطريقة مؤثرة وفعّالة، له بالتأكيد ما يدعمه ويبرره بالنظر إلى ما تملكه من خبرة في التعاطي مع الملفات المدرجة على جدول الأعمال طوال شهر مارس الذي يعقد فيه المجلس جلساته برئاسة الإمارات".

وأضافت الصحيفة "لذلك من الطبيعي أن يضع المجتمع الدولي ثقته في قدرة الإمارات على إدارة هذه القضايا بكفاءة عالية، وعلى بناء جسور الحوار والعمل الدبلوماسي لتعزيز الاستقرار والسلم العالميين".

وتابعت "ثمة ثلاثة محاور تحظى بالأولوية في المجلس خلال هذا الشهر، المرأة والسلام والأمن والشراكة، الأمن المناخي، والتعاون بين مجلس الأمن وجامعة الدول العربية".

واختتمت "البيان" افتتاحيتها بالقول "ما من شك أن الإمارات تترأس مجلس الأمن في فترة تشهد اضطرابات هائلة على الصعيد العالمي، لكنها بالتأكيد ستعمل على إدارة هذه الملفات بالمرونة التي تتطلبها المرحلة. ولهذه الغاية وضعت الإمارات بصفتها رئيساً، جدول أعمال مجلس الأمن لشهر مارس، بالاتفاق مع الأعضاء الآخرين الذين يضعون ثقتهم في قدرة الإمارات على تطوير الاستجابة للتحديات الأمنية العالمية الملحة بشكل جماعي".

الإمارات تتصدر العالم في مواجهة كوفيد-19

من جانبها وتحت عنوان " الإمارات تتصدر العالم في مواجهة كوفيد-19" كتبت صحيفة "الوطن" في افتتاحيتها "تاريخ عظيم خطته دولة الإمارات في ظل قيادتها الرشيدة بمواجهة الجائحة الوبائية "كوفيد19″، وجهود استثنائية خلال ظرف عالمي يكاد يكون الأدق منذ قرن كامل، رسخت من خلالها الدولة مكانتها على قمة الهرم العالمي وأثبتت قوتها وقدراتها في كافة المراحل منذ ظهور الوباء نهاية العام 2019، وتمضي بخطى حثيثة وواثقة وهي تنشر الأمل دائماً بالقدرة على تخطي الجائحة والقضاء عليها، فقدمت تجربة غنية أبزرت من خلالها وعي مجتمعها وثقتها بتحقيق النتائج الباهرة التي نلمسها جميعاً من خلال استئناف الحياة الطبيعية".

وتابعت "استئناف النشاطات والفعاليات بطاقة كاملة، والحياة الطبيعية التي ننعم بها تحتم على كل فرد في المجتمع أن يعي تماماً دوره المطلوب في الاهتمام ومواكبة توصيات وتعليمات الجهات المختصة، وأن يبقى عنصراً فاعلاً في كافة الجهود الوطنية التي تحصن النتائج التي وصلنا إليها ولتستمر السعادة التي نعيشها في وطن قدم كل شيء لتكون حياتنا الأجمل بما نعيشه من أمن وطمأنينة وثقة بالمسيرة الرائدة التي نباهي بها جميع دول العالم بما وصلنا إليه ونحققه".

واختتمت "الوطن" افتتاحيتها بالقول "الإنجازات العظيمة على قدر العزيمة، والإمارات تكتب بقدراتها وإنجازاتها صفحات مشرفة من مسيرة الإنسانية جمعاء وهي تعبر عن قيمها ومبادراتها وإنسانيتها في جميع الظروف والأوقات، وما وصلت إليه من نجاحات عظيمة وسام شرف نحمله دائماً بكل اعتزاز ونعبر من خلاله عن التقدير لكل من قام بمسؤوليته وأدى واجبه لنكون في صدارة العالم اليوم وبكل اقتدار".