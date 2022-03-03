رغم تقلبات سعره عالميا.. الدولار يحافظ على استقراره بدعم من ارتفاع الاحتياطي النقدي

سعر الدولار اليوم في البنوك

حافظ الدولارعلى استقراره أمام الجنيه المصري بداية التعاملات اليومية /الخميس/ ، وذلك للشهر السادس على التوالي، في معظم البنوك العاملة في مصر، حيث اتسم سعر الدولار بالهدوء والاستقرار، رغم تقلبات سعر الصرف في معظم دول العالم، وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذها البنك المركزي وبدعم من القيادة السياسية والتي أدت إلى استقرار اقتصادي وسياسي، مما شجع على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والغير مباشرة.



ويعتبر ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر سببا قويا لإستقرار سوق النقد وسعر الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية .



وتداولت البنوك في مصر، أسعار الدولار بين نطاق 15.64 إلى 15.68 جنيه للشراء و 15.74 إلى 15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك

بلغ سعر الدولار اليوم أعلى مستوى للشراء في البنك الأهلي الكويتي وبنك الاستثمار العربي ومصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 15.68، و15.76جنيه للبيع .



وفي أكبر بنكين حكوميين مصريين من حيث حجم الأصول والتعاملات، البنك الأهلي المصري وبنك مصر - استقر سعر الدولار ليسجل 15.64 جنيه للشراء ، و15.74 جنيه للبيع .



وفي البنوك الخاصة، استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي وكريدي أجريكول واتش اس بي سي وبلوم مصر، ليسجل 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع ، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، والمصرف العربي الدولي بلغ سعر الدولار للشراء 15.68 جنيه للشراء ، و 15.76 جنيه للبيع .



وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الدولار، 15.66 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع .



وعلى صعيد العملات الرئيسية .. مازال تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية تلقى بظلالها على أسواق المال والمصارف الدولية، فقد تباينت العملة الأوروبية "اليورو" اليوم بعد أن سجلت أمس تراجعا كبيرا ما بين 14 - 17 قرشا شراء وبيع .



ففي بنكي مصر والأهلي أكبر البنوك الحكومية في مصر، سجلت العملة الأوروبية 17.34 جنيه للشراء ، و17.50 جنيه للبيع .

وفي البنك التجاري الدولي، أكبر بنوك القطاع الخاص في مصر، سجل 17.36 جنيه للشراء، و17.52 جنيه للبيع .



وتداولت أسعار متوسطات العملة الأوروبية بالبنك المركزي المصري 17.39 جنيه للشراء ، و17.50 جنيه للبيع .



في المقابل، ارتفعت أسعار الجنيه الإسترليني اليوم 12 - 17 قرشا شراء وبيع، بعد أن شهدت أمس تراجعا كبيرا ما بين 14 - 21 قرشا شراء وبيع .



ففى بنك مصر والأهلي، سجل الإسترليني 20.92 جنيه للشراء ، 21.11 جنيه في البيع .



وفي البنك التجاري الدولي، سجل الإسترليني 20.94 جنيه للشراء، و21.13 جنيه .



وتداولت أسعار متوسطات الجنيه الاسترليني في البنك المركزي المصري 20.85 جنيه للشراء ، 21.00 جنيه للبيع .



وبالنسبة للعملات العربية، مازال سعرالريال السعودي يحافظ على استقراره في البنك الاهلى وبنك مصر 4.18 جنيه للشراء ، و4.19 جنيه للبيع