الضرائب : توفير مقرات بديلة لمأموريتى تلا والشهداء أول ابريل القادم

تفقد الدكتور السيد صقررئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ الضريبية ، المناطق الضريبية والمأموريات ومراكز التدريب ووحدات المصلحة في المنوفية ، وبدأت الزيارة باجتماع داخل منطقة ضرائب المنوفية ) قيمه مضافة ( ضم قيادات العمل الضريبي .

و يصاحب رئيس القطاع ، عبد المنعم على مستشار رئيس مصلحة الضرائب ، فاطمه محمد رئيس الإدارة المركزية لقطاع المناطق والمراكز الضريبية ، والمهندسة سمر محمد رئيس الإدارة الهندسية ،و محمد كشك معاون رئيس المصلحة.

وخلال الاجتماع استمع الدكتور السيد صقر رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ إلى المشاكل والعقبات التى تواجه المأموريات حيث تم عرض المشكلات الملحة التى تحتاج إلى قرارات فوريه، وحلول سريعة وتتعلق بمقرات مأموريتى تلا والشهداء حيث تم خلال الاجتماع اتخاذ قرارات سريعة وفوريه لحل هذه المشكلة وتوفير أماكن بديلة لهم مناسبة للعاملين وتليق بممولى المصلحة ، موضحًا أنه سيتم الانتقال اليها مع أول ابريل القادم وبعد نهاية موسم الاقرارات للأشخاص الطبيعيين.

ثم بدأت الجولة الميدانية بزيارة مأمورية شبين الكوم (قيمه المضافة ) وبعد ذلك تم الانتقال الى منطقة ضرائب المنوفية أول وثان ) دخل( وكذلك مأمورية شبين الكوم أول وثان (دخل) ، و مركز التدريب الضريبي ( دخل ،و قيمه مضافة ) وخلال الزيارة تم الاستماع الى العاملين والتعرف على مشاكلهم واحتياجاتهم وتفقد المبانى وأدوات العمل .

وخلال الزيارة أكد" الدكتور السيد صقر" أثناء لقائه مع العاملين على أهمية تفهمهم للمرحلة الهامة التى تمر بها المصلحة ، وأهمية انجاز تنقية أرصدة المديونيات للممولين والمسجلين فى المواعيد المحددة لما لذلك من أهميه قصوى عند تطبيق الميكنة ، ومنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة على كافة وحدات المصلحة .

واختتمت الزيارة بلقاء آخر مع العاملين بالمصلحة فى نادى التجارة بشبين الكوم تم خلاله التأكيد على أهمية حصر المجتمع الضريبي ، وضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية ، والاستعداد الجيد لتقديم المساعدة والدعم الفنى للممولين خلال موسم الاقرارات الضريبية ، وتبادل الأفكار والرؤى حول مستقبل العمل الضريبي ، وضرورة استعداد كل وحدات المصلحة للدمج الذى بدأ وسوف يستمر ليشمل كافة وحدات المصلحة تدريجيًا .



وأكد إن المصلحة تقدم كافة التيسيرات للممولين خلال موسم تقديم الإقرارات من خلال الصفحات الرسمية للمصلحة على مواقع التواصل الاجتماعي ، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة ، والذي يقوم بدور فعال من خلال استقبال كافة الاستفسارات الخاصة بخطوات تقديم الإقرار الضريبي ، وذلك على رقم 16395.

وتستمر الجولات الميدانية وفقًا لتوجيهات وزير المالية لتفقد المناطق والمأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية ، وذلك للتعرف عن قرب على المشكلات التى تواجهها وإيجاد حلول لها

وتهتم المصلحة خلال هذه الجولات بالوقوف على مدى جودة خدمات التوعية والدعم الفني المجاني الذي تقدمه المأموريات الضريبية خلال موسم الاقرارات الضريبية ومدى رضا الممولين عنها ، بالإضافة إلى تكوين رؤية واقعية عن مقرات ووحدات المصلحة تمهيدًا لاستكمال المراحل التالية للدمج بين مأموريات الدخل ومأموريات القيمة المضافة .