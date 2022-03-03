"مُنظِم" أسطوانة أكسجين يُصيب عامل في سوهاج بنزيف

أصيب عامل في إحدى المصانع في حي الكوثر بـ سوهاج، بنزيف في البطن؛ إثر اندفاع منظم إحدى اسطوانات الأكسجين أمام المصنع الذي يعمل به.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من قسم الكوثر بورود بلاغ من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول السيد. ث. ع - 28 عامًا - عامل بمصنع، مصابًا باشتباه نزيف بالبطن، إدعاء اصطدام جسم صلب به.

وبالانتقال والفحص وبسؤال شقيقه “عبد الحميد. ث. ع - 38 عامًا - عامل بذات المصنع، أفاد بأنه أثناء تواجد شقيقه بجوار إحدى اسطوانات الأكسجين أمام المصنع، اندفع المنظم الخاص بها اتجاهه؛ ما أدى لحدوث إصابته، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.