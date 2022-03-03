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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس مصر لليد.. الأهلي يصطدم بسبورتنج والزمالك يواجه طلائع الجيش اليوم

يد الأهلي
يد الأهلي

تنطلق اليوم الخميس، مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر لرجال كرة اليد لموسم 2021 - 2022.

 

وتقام اليوم 4 مباريات في دور الثمانية، حيث يحل الأهلي ضيفًا على سبورتنج في السادسة مساءً، ويستضيف طلائع الجيش فريق الزمالك في الرابعة عصرًا، ويلتقي البنك الأهلي مع الزهور في السادسة مساءُ، على أن تختتم مباريات اليوم بمواجهة هليوبوليس مع الأولمبي في السابعة مساًء.

 

وكان من المقرر إقامة مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر يوم 19 فبراير الماضي، لكن قرر اتحاد اليد تأجيلها لتقام اليوم، بسبب قرار الاتحاد الإفريقي بشأن تعديل مواعيد بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس التي سيشارك بها الأهلي والزمالك.

 

جدير بالذكر أن الأهلي هو حامل لقب كأس مصر لرجال كرة اليد في الموسم الماضي، بعد الفوز في المباراة النهائية على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 26 - 23.

كأس مصر الأهلى سبورتنج طلائع الجيش الزمالك

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