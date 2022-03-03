مياه شرب سوهاج تعقد اجتماعا تنسيقيا لبحث الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج اجتماع موسع حضره اللواء احمد فتحى رئيس الشعبة الهندسية بالجيش الثالث الميدانى والعميد سامح الشهاوى نائب رئيس الشعبة الهندسية ومسئولى الكهرباء والغاز الطبيعى والانتاج الحربى والاتصالات والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ومسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومسئولى الشركات المنفذة لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة.

وصرح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها فى 181 قرية بمراكز طما والمراغة والمنشاة وساقلتة وجرجا والبلينا ودار السلام بمحافظة سوهاج.

وأشار إلى أنه يتم تنفيذ 36 مشروع صرف صحى و 20 مشروع مياه بمركز طما كما يتم تنفيذ 47 مشروع صرف صحى و 21 مشروع مياه بمركز المراغة وجارى تنفيذ 38 مشروع صرف صحى و 13 مشروع مياه بمركز ساقلتة وتنفيذ 92 مشروع صرف صحى و 18 مشروع مياه بمركز المنشاة بالإضافة الى تنفيذ 106 مشروع صرف صحى و20 مشروع مياه بمركز جرجا وتنفيذ 90 مشروع صرف صحى و 29 مشروع مياه بمركز البلينا كما يتم تنفيذ 50 مشروع صرف صحى و 16 مشروع مياه بمركز دار السلام.