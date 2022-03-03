اليوم.. ناشئات اليد يواجهن الجزائر في رابع جولات البطولة الأفريقية

يواجه منتخب مصر للناشئات مواليد 2004، مساء اليوم الخميس، نظيره المنتخب الجزائري، ضمن إطار الجولة الرابعة ببطولة أفريقيا فى نسختها الـ 17، والتي تستضيفها غينيا في الفترة من 26 فبراير وحتى 6 مارس 2022.

ونجح منتخب مصر في تحقيق الفوز في جميع مبارياته، حيث اكتسح منتخب الناشئات في الجولة نظيره السيراليوني بنتيجة 70-12، وفي الجولة الثانية حقق المنتخب فوزًا كبيرًا على منتخب غينيا بيساو بنتيجة 78-7، وفاز المنتخب المصري على منتخب جامبيا بنتيجة 57-11 وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة.

وضمن الفريق التأهل رسميًا إلى بطولة العالم للناشئات، وذلك بعد الفوز في مباراة جامبيا.

ويترأس بعثة منتخب ناشئات اليد في بطولة أفريقيا عبده عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد والمشرف على المنتخبات الوطنية للإناث.

ويضم جهاز منتخبنا الوطني المصري للناشئات في بطولة أفريقيا: محمد فرغلى مديرًا فنيًا – شريف الشامي مدربًا عامًا – أبو بكر صلاح الدين مدربًا لحراس المرمى – محمد سليمان محللًا للأداء الفني – شيرين منصور مديرًا إداريًا – منة الله بدوي أخصائية علاج طبيعى.

وتضم قائمة اللاعبات: كنزي حاتم – لوجين أسامة – مريم عمر – جنى صلاح -مريم محمد – فاطمة محمود – جهاد وائل – جود أحمد – لبنى أشرف – ملك أحمد – ملك هشام – منة الله الحناوي – نادين طارق – نوال خليل – رانا العربي – شروق محمود – تقى كامل.