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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توقف حركة الملاحة في مياه البحر المتوسط بكفر الشيخ لارتفاع الأمواج

توقف الصيد
توقف الصيد

توقفت حركة الصيد بميناء البرلس والبحر المتوسط بمحافظة كفر الشيخ، صباح اليوم الخميس، لسوء الأحوال الجوية وموجة الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد، والتي تسببت في ارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية.

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، إشارة من ميناء البرلس وتوقف حركة الصيد ابتداءً من اليوم، نظرا لسوء الأحوال الجوية، وارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية.

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ومن جانبه، ناشد المحافظ جمال نور الدين، الصيادين بعدم الخروج في رحلات صيد خوفا على سلامتهم وحياتهم، وضمانا لعدم تعرضهم للأمواج العاتية وسرعة الرياح، موجها تكثيف الاستعدادات اللازمة، لمواجهة أي آثار ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، وشدد على قيام غرفة عمليات المحافظة، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وكافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف، والتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة، أولا بأول.

وأعلنت هيئة الأرصاد المصرية عن استمرار أجواء شتوية معتدلة وانخفاض فى درجات الحرارة، وتنشط الرياح على كافة الأنحاء تكون مثير للرمال والأتربة على شمال الصعيد كما تنشط الرياح الشمالية الغربية على مسطح البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية.

وتشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على بعض المناطق.

إدارة الأزمات مياة الشرب كفر الشيخ البحر المتوسط محافظة كفر الشيخ أحوال الجوية انخفاض في درجات الحرارة

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