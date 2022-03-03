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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قطع المياه عن مناطق في الجيزة لمدة ٦ ساعات.. اعرف الأماكن والمواعيد

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت محافظة الجيزة، أنه في إطار قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال إحلال وتجديد طلمبات محطة مياه جزيرة الدهب. الأمر الذي يتطلب قطع المياه  لمدة ٦ ساعات لتنفيذ الأعمال المطلوبة.

وذلك اعتبارا من الساعة الثانية عشر ليلا مساء يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٢/٣/٤ حتي الساعة السادسة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٣/٥ . 


وتنوه محافظة الجيزة أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي " المنيب - القصبجي - العمرانية الشرقية - شارع البحر الأعظم - شارع ربيع الجيزي - ساقية مكي - ميدان الجيزة " . 


ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة فور الانتهاء من الاعمال ، كما وجه رؤساء الاحياء المعنية بالمتابعة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي . 


وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين والمنشأت العامة والخاصة بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع .

كما ستقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية لأغراض الشرب للتوجه للمناطق المتأثرة عند الطلب على رقم طوارئ ١٢٥ لتلبية احتياجاتهم فورا .

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