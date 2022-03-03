قطع المياه عن مناطق في الجيزة لمدة ٦ ساعات.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت محافظة الجيزة، أنه في إطار قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال إحلال وتجديد طلمبات محطة مياه جزيرة الدهب. الأمر الذي يتطلب قطع المياه لمدة ٦ ساعات لتنفيذ الأعمال المطلوبة.

وذلك اعتبارا من الساعة الثانية عشر ليلا مساء يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٢/٣/٤ حتي الساعة السادسة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٣/٥ .



وتنوه محافظة الجيزة أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي " المنيب - القصبجي - العمرانية الشرقية - شارع البحر الأعظم - شارع ربيع الجيزي - ساقية مكي - ميدان الجيزة " .



ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة فور الانتهاء من الاعمال ، كما وجه رؤساء الاحياء المعنية بالمتابعة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي .



وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين والمنشأت العامة والخاصة بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع .

كما ستقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية لأغراض الشرب للتوجه للمناطق المتأثرة عند الطلب على رقم طوارئ ١٢٥ لتلبية احتياجاتهم فورا .