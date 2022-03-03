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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة الإسكندرية تحصن 163 ألف رأس ماشية و124 ألف طائر خلال فبراير

تحسين رؤوس الماشية
تحسين رؤوس الماشية في الإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن مديرية الطب البيطري بالمحافظة تعمل على حماية الثروة الحيوانية بها من خلال تحصين رؤوس الماشية من كافة الأمراض والتسهيل على مربي الماشية من خلال إرسال قوافل طبية إلى المناطق الأكثر احتياجا لتقديم الخدمات البيطرية بها.

يأتي هذا في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها وتوفير التحصينات اللازمة لخلق بيئة غذائية آمنة تساعد على رفع مستوى معيشة الفلاح، وحرصا على الثروة الحيوانية وتنميتها وزيادة إنتاجيتها.

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وأوضح محافظ الإسكندرية أنه خلال شهر فبراير الماضي قامت مديرية الطب البيطري في الإسكندرية برئاسة الدكتو يوسف شباط، بتحصين ما يقرب من 163 ألف رأس ماشية (أبقار ،أغنام، ماعز) ضد أمراض (الحمى القلاعية، وحمى الوادى المتصدع، ومرض الجلد العقدى، وجدرى الاغنام، الجلد العقدي ) و 124 ألف طائر، ضد أمراض (انفلونزا الطيور، نيوكاسل، وهيتشنر، وبارامكسو )، والتي تعتبر من أقوى الأمراض فتكا بالثروة الحيوانية.

ومن جانبه أشار شباط؛ بأنه من المقرر بدء الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع يوم 10 مارس الجاري، لافتا إنه خلال حملات تحصين الماشية والطيور في شهر فبراير بلغت نسبة التحصين للماشية 100% ، كما تم تحصين ما يقرب من 100ألف  طائر ضد مرض انفلونزا الطيور، وما يقرب من 24  ألف طائر ضد امراض نيوكاسل وهيتشنر و بارامكسو.

الاسكندرية انفلونزا الطيور الطب البيطري الرئيس عبدالفتاح السيسي الثروة الحيوانية البحر المتوسط محافظة الاسكندرية الحمى القلاعية

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