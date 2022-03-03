مديرية الرياضة بكفر الشيخ تعلن بدء التسجيل للمنتدى الأول لبرلمان الشباب

تحت شعار الجمهورية الجديدة..

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، عن بدء تسجيل أعضاء برلمان الشباب الراغبين للمشاركة في المنتدى الأول لبرلمان شباب وسط وغرب الدلتا تحت شعار «الجمهورية الجديدة .. الحلم والأمل .. العلم والعمل» والذي سيعقد بقاعة المؤتمرات بجامعة طنطا يوم 31 مارس الجاري، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة.

‏قال الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن المحاور الرئيسية للمنتدى الأول لبرلمان شباب وسط وغرب الدلتا سيكون مناقشة ملفات مبادرة كريمة وشبكة الطرق الجديدة والإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات والمشروعات القومية داخل المحافظات، وكذلك الجمهورية الجديدة وتمكين الشباب، ودور مؤسسات المجتمع المدني داخل المجتمع في إطار إعلان عام 2022م، عاماً للمجتمع المدني.

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، إلى أنه من حق كل شاب عضو برلمان شباب راغب في المشاركة أن يتوجه للإدارة الفرعية التابعة له ليقوم بتسجيل اسمه، تمهيداً لعقد مقابلات شخصية مع الشاب البرلماني في اليوم التالي مباشرة للتسجيل لقبوله في المشاركة بالمنتدى، علماً بأن استقبال الطلبات يبدأ من اليوم 3 مارس وحتى 6 مارس الجاري، يعقبه عقد المقابلات الشخصية أيام السبت والأحد والإثنين من 5 مارس وحتى 7 مارس الجاري بقاعة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بمدينة كفر الشيخ، بعد ذلك سيتم تنفيذ 3 ورش عمل للمشاركين بقطاعات المحافظة، لمناقشة محاور المنتدى والتدريب على أسلوب الحوار وكيفية العرض والتقديم.

يذكر أن تنفيذ المنتدى الأول لبرلمان الشباب وسط وغرب الدلتا، يأتي برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحافظي إقليم وسط وغرب الدلتا، وتوجيهات الدكتور أحمد عفيفي رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بالوزارة، ووكلاء وزارات الشباب والرياضة المحافظات المشاركة وهي كفر الشيخ والغربية والإسكندرية والبحيرة ومطروح، والدكتورة راندا البيطار مدير عام الإدارة العامة لبرلمان الطلائع والشباب.