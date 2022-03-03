عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحت شعار الجمهورية الجديدة..

مديرية الرياضة بكفر الشيخ تعلن بدء التسجيل للمنتدى الأول لبرلمان الشباب

منتدى شباب الدلتا
منتدى شباب الدلتا

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، عن بدء تسجيل أعضاء برلمان الشباب الراغبين للمشاركة في المنتدى الأول لبرلمان شباب وسط وغرب الدلتا تحت شعار «الجمهورية الجديدة .. الحلم والأمل .. العلم والعمل» والذي سيعقد بقاعة المؤتمرات بجامعة طنطا يوم 31 مارس الجاري، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة.

‏قال الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن المحاور الرئيسية للمنتدى الأول لبرلمان شباب وسط وغرب الدلتا سيكون مناقشة ملفات مبادرة كريمة وشبكة الطرق الجديدة والإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات والمشروعات القومية داخل المحافظات، وكذلك الجمهورية الجديدة وتمكين الشباب، ودور مؤسسات المجتمع المدني داخل المجتمع في إطار إعلان عام 2022م، عاماً للمجتمع المدني.

إجراء المقابلات الشخصية لمسابقة الرائدات الريفيات بـ تضامن كفر الشيخ.. صور

ضبط أسلحة نارية ومخدرات بحوزة 3 عناصر إجرامية في كفر الشيخ

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، إلى أنه من حق كل شاب عضو برلمان شباب راغب في المشاركة أن يتوجه للإدارة الفرعية التابعة له ليقوم بتسجيل اسمه، تمهيداً لعقد مقابلات شخصية مع الشاب البرلماني في اليوم التالي مباشرة للتسجيل لقبوله في المشاركة بالمنتدى، علماً بأن استقبال الطلبات يبدأ من اليوم 3 مارس وحتى 6 مارس الجاري، يعقبه عقد المقابلات الشخصية أيام السبت والأحد والإثنين من 5 مارس وحتى 7 مارس الجاري بقاعة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بمدينة كفر الشيخ، بعد ذلك سيتم تنفيذ 3 ورش عمل للمشاركين بقطاعات المحافظة، لمناقشة محاور المنتدى والتدريب على أسلوب الحوار وكيفية العرض والتقديم.

يذكر أن تنفيذ المنتدى الأول لبرلمان الشباب وسط وغرب الدلتا، يأتي برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحافظي إقليم وسط وغرب الدلتا، وتوجيهات الدكتور أحمد عفيفي رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بالوزارة، ووكلاء وزارات الشباب والرياضة المحافظات المشاركة وهي كفر الشيخ والغربية والإسكندرية والبحيرة ومطروح، والدكتورة راندا البيطار مدير عام الإدارة العامة لبرلمان الطلائع والشباب.

برلمان الشباب وزير الشباب الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة محافظة كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ وزارة الشباب والرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الخميس 3-3-2022

مفاجأة على طريقة صفقة القرن.. الزمالك يتواصل مع وكيلة موسيماني وهذا رد المدرب

مهندس قتل عائلته بالكامل وأصر على الإعدام..الجريمة الأكثر حزنا في تاريخ مصر|نوستالجيا

أمطار ورياح ورمال| زعابيب الطقس تعود الخميس في هذه المناطق .. تفاصيل

صدى البلد ينفرد بكشف تفاصيل خلاف دنيا سمير غانم وهشام جمال

قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية المقر لمنتدى غاز شرق المتوسط

الحكومة تنفي وجود نقص في السلع الغذائية: المخزون الاستراتيجي يكفي عدة أشهر

انخفاض 7 درجات .. الأرصاد : موجة برودة وسقوط أمطار على هذه المناطق

موضوعات متعلقة

إجراء المقابلات الشخصية لمسابقة الرائدات الريفيات بـ تضامن كفر الشيخ.. صور

مصرع طفل وإصابة 4 أشخاص في حادثين منفصلين بكفر الشيخ

ادعوا له.. تفاصيل الحالة الصحية للشاعر محمد الشهاوي بعد إجرائه جراحتين متتاليتين

توقف حركة الملاحة في مياه البحر المتوسط بكفر الشيخ لارتفاع الأمواج

أبرزها دولي المحلة وبلطيم العلوي.. طفرة كبرى في «الطرق والكباري» في كفرالشيخ|صور

غدا.. فصل التيار الكهربائي عن 12 قرية بمراكز كفر الشيخ

لاقامة مشروعات استثمارية.. محافظ كفرالشيخ: حصر جميع أراضي الدولة التابعة لهيئة لأوقاف

تمهيداً لترميمه.. بدء إخلاء مسجد «أبو غنام» الأثري في كفر الشيخ|صور

ترشيحاتنا

عبداللطيف الدوماني: مباراة مصر والسنغال صعبة.. وصلاح يحتاج لمعجزة لحصد الكرة الذهبية

بعد توجيهات الحكومة..الحبس عامين وغرامة 500 مليون جنيه للتلاعب في أسعار السلع

الصحة: قافلة طبية لأبناء الشرقية للكشف والعلاج مجانا ضمن حياة كريمة

الحرب الروسية الأوكرانية تدعو ناسا للبحث عن بدائل للبقاء.. ماذا يحدث؟

16 ألف متطوع ينضم إلينا..زيلينسكي يعلن نجاح كييف في إفساد خطة موسكو الأولية

لافروف: بايدن لوح بإمكانية اندلاع حرب عالمية وبلا شك ستكون نووية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو الحمل متأخر.. زيوت طبيعية تزيد خصوبة النساء

تعرض لأول مرة وديانا تتصدر القائمة.. معرض صور نادرة للعائلة الملكية البريطانية

أبرزهم فاتن حمامة وزهرة العلا.. هكذا روجت فنانات الزمن الجميل للسجائر؟|صور

حامل الكرات المغربي مدعو لزيارة مصر.. ماذا ينتظره من مفاجآت؟

فيديو

والده يتحدث.. تعرف على سبب وفاة نجل الفنان حازم إيهاب | فيديو

ميسرة مقلد يستقبل 60 طالبا من أوكرانيا في فيينا.. ما قصته.. فيديو جراف

أخويا الصغير.. نورهان عيسى تحسم الجدل حول ارتباطها بـ "ويجز"| فيديو

اللي في قلبه على لسانه .. خطأ فادح للرئيس الأمريكي بايدن أمام الكونجرس .. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

اﻟﻤﺰﻳﺪ