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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بأسيوط تتفقد استعدادات اللجان

مقر لجان انتخابات
مقر لجان انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط

تفقدت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، والتي يترأسها المستشار سيد حامد أحمد قاسم، مقار اللجان بنادي نقابة المهندسين، لمتابعة الاستعدادات النهائية للانتخابات المقرر انطلاقها في الساعة العاشرة من صباح غد، الجمعة 4 مارس الجاري.

وأوضح المهندس عبد العاطي فتح الله عليوة، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بأسيوط، أنه ستتم الاستعانة بسبعة مستشارين يتوزعون على اللجان السبع بالنقابة الفرعية، وهم المستشار جلال زكي عبد العال، والمستشار حاتم محمد البكري، والمستشار محمد حمدي محمود، والمستشار بطرس دانيال بطرس، والمستشار الدكتور أشرف لبيب صادق، والمستشار محسن أحمد عبد العال، والمستشار محمد سيد إبراهيم، وبرئاسة المستشار سيد حامد أحمد، والمستشار عبد الوهاب نجاتي نائب رئيس اللجنة.

وأشادت اللجنة بالاستعدادات التي تشهدها النقابة لظهور الانتخابات بصورة مشرفة تليق بالنقابة، وتهيئ المُناخ المناسب لسير العملية الانتخابية، مع اتباع جميع  الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقابة من تفشي فيروس كورونا، والإجراءات الأمنية والتنظيمية المقرر اتباعها خلال أيام الانتخابات.

يُذكر أن إجمالي عدد المهندسين بمحافظة أسيوط يبلغ 12153 ويحق لهم التصويت في تلك الانتخابات التي تشهدها النقابة خلال الفترة من 25 فبراير الجاري حتى الجمعة 11 مارس القادم، وقد بلغ عدد الناخبين الجمعة الماضي 2248 مهندسًا ومهندسة فقط. 

وشهد يوم الجمعة الماضي الجولة الأولى لانتخاب رئيس النقابة الفرعية بأسيوط والتي لم تحسم نتائجها بعد، وتجرى غدًا، الجمعة، جولة الإعادة على مقعد نقيب مهندسي أسيوط بين المهندس الهيثم عبد الحميد نصر والمهندس أسامة أنور، وانتخاب نقيب مهندسي مصر والأعضاء المكملين، على أن تختتم الانتخابات يوم الجمعة 11 مارس بإجراء جولة الإعادة على مقعد النقيب العام حال عدم حصول أحد المرشحين على 50% + 1 من عدد أصوات الناخبين.

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