كريم فهمي يستعيد ذكريات فيلم «علي بابا» عبر انستجرام

نشر الفنان كريم فهمي صورة له، عبر خاصيه “الاستوري” بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر كريم فهمي مستعيدا ذكريات البوستر الرسمي لفيلم “ علي بابا”.

يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم فهمى فيلم "ديدو"، وشاركه البطولة كل من حمدى الميرغنى، بيومى فؤاد، محمد ثروت، أحمد فتحى، هدى المفتى، نور قدرى، عمر شرقى، وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف كريم فهمى، وإخراج عمرو صلاح.

من جانب آخر، تحدث الفنان كريم فهمى عن حياته الدراسية وعن مدى تفوقه فى جميع المراحل الدراسية ، ويرجع ذلك إلى والدته التى كانت تتابع معهم.

وقال الفنان كريم فهمى ، حصلت فى الثانوية العامة على 97.5% وبعد الحصول على درجات التفوق الرياضى حصلت على 100% و التحقت بكلية طب الأسنان.

وكان قد أشار الفنان كريم فهمى، عن فترة الثانوية العامة فى المنزل كانت مختلفة تماما عن اى عام قائلا: "والدتي كانت عاملة معسكرات في البيت، وكنت أروح المدرسة أطلع الغل اللي جوايا من المذاكرة”.