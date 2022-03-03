صفوت يواجه مينيلاوس ومأمون ضد بيتروس فى افتتاحية مواجهة ديفيز الحاسمة

أجريت قرعة المواجهة الحاسمة بين منتخبى مصر وقبرص فى كأس ديفيز المقرر انطلاقها غدا، الجمعة، بنادى الجزيرة.

وقام بسحب القرعة رئيس اتحاد التنس إسماعيل الشافعى، بحضور كل من الحكم العام للمباراة التونسى ياسين الأخضر، ونائب رئيس الاتحاد وكابتن المنتخب فى كأس ديفيز حسن العروسي، ولأمين صندوق الاتحاد وائل التلبانى، والسكرتير العام للاتحاد المهندس وليد سامى، والمدير التنفيذى للاتحاد مروى عبد الرحمن، ومنسق البطولات الدولية ولاء على، ولاعبى المنتخبين.

وتقام غدا، الجمعة، الافتتاحية بلقائى الفردى، حيث يواجه محمد صفوت نظيره القبرصى مينيلاوس ايفستاثيوس، بينما يلعب كريم مأمون مع بيتروس ثيرسوكوس.

وتقام بعد غد، الأحد، ثلاث مواجهات تبدأ بلقاء الزوجى محمد صفوت وكريم مأمون ضد سيرجيس كيرتاسيز وايلفثريوس نيوس، وتعقبها مباراتا الفردى حال عدم حسم أى من المنتخبين للمواجهة فى أول ثلاث مباريات، حيث يلعب محمد صفوت مع بيتروس ثيرسوكوس وكريم مأمون مينيلاوس ايفستاثيوس.