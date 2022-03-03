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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قبول الطعن على حكم سجن نجل كامل أبو علي عاما

صدى البلد

قضت محكمة النقض بقبول طعن المتهم كريم الهواري علي السجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ وغرامة مالية قدرها مليون وتحديد جلسة ٢٣ يونيو لنظر الموضوع.
كانت  محكمة جنايات البحر الأحمر، برئاسة المستشار زين العابدين عبدالمنصف، رئيس المحكمة،  قضت بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ وغرامة مالية قدرها مليون جنيه، لنجل رجل الأعمال كامل أبو علي، في القضية المتهم فيها بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي وتسببه خطأ بإهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح في قتل المجني عليها المهندسة مي إسكندر إسحاق.

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