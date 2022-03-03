تحويلات مرورية في القاهرة لمدة شهرين بسبب أعمال تنفيذ "المونوريل"

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع استكمال تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع المونوريل بالقاهرة.

وطبقا للبيان الصادر من وزارة الداخلية، قررت غلق شارع إمتداد محور محمد بن زايد أمام كمبوند بيت الوطن "محطة 14" للقادم من شارع النصر تجاه منفذ البروة مع تحويل حركة المرور بالإتجاه المقابل ليعمل بنظام الإتجاهين للبدء فى أعمال المحطة، علي أن يكون ذلك إعتباراً من صباح اليوم الخميس ولمدة شهرين ليلاً ونهاراً لحين الإنتهاء من تنفيذ الأعمال.

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بإشراف اللواء عمرو بيلي مدير المرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.