3 نصائح للحفاظ على صحة القولون.. تعرف عليها

يمكن أن يساعد تعديل نظامك الغذائي ونمط حياتك لإعطاء الأولوية لصحة القولون في الانتظام والحفاظ على الصحة العامة بشكل جيد.

كما يمكن أن تؤثر صحة القولون على الجهاز الهضمي بأكمله، إذا كان القولون لديك يعمل بشكل صحيح ، فستكون أقوى وستشعر بتحسن في محاربة المرض.

نصائح للحفاظ على صحة القولون

1. استهلك حمية غنية بالألياف

يعد استهلاك 25-35 جرامًا من الألياف يوميًا جزءًا مهمًا للحفاظ على صحة القولون ، حيث تزيد الألياف الشعور بالامتلاء وتعزز حركات الأمعاء المنتظمة، من خلال الحفاظ على حركة الأشياء عبر القولون ، ستقلل من فرص الإصابة بأمراض مرتبطة بالقولون.

تشمل بعض المصادر الرائعة للألياف المكسرات والبذور والتوت والعدس والفول والبروكلي والجزر والتفاح والكمثرى والبازلاء.

2. تناول المزيد من الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة

تم ربط الأنظمة الغذائية التي تحتوي على كميات وفيرة من الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة بانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون، ويرجع ذلك جزئيًا إلى العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة الموجودة في هذه الأطعمة ، والمحتوى العالي من الألياف ، فضلاً عن الارتباط بين النظام الغذائي والوزن والأمراض المرتبطة بالقولون.

3. الحد من تناول اللحوم الحمراء والأطعمة المصنعة

اللحوم الحمراء والأطعمة المصنعة مليئة بالدهون المشبعة ، والتي ارتبطت بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون، في كثير من الأحيان ، يتم تحضير اللحوم الحمراء بطريقة تنتج مواد مسرطنة.

