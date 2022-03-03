150 طالبا وطالبة من 5 محافظات يتسابقون بدوري الاتحادات الطلابية في دمياط

محافظة دمياط

تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط واشراف الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط،و أحمد موسى الرائد العام لاتحاد طلاب مدارس مصر.

أقيمت اليوم، بمحافظة دمياط، التصفية القمية لمسابقة دوري المكاتب التنفيذية للاتحادات الطلابية للمراحل الثلاث "الابتدائي والإعدادي والثانوي" علي مستوى الجمهورية من خلال موضوعها المحوري "الاتحادات الطلابية..مواطنة وتنمية"، بمشاركة ١٥٠ طالب وطالبة من محافظات (الغربية، الشرقية، الدقهلية، بورسعيد، دمياط)

وتابع الدكتور "خالد خلف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، فعاليات المسابقة بمدرسة الثانوية الفندقية العسكرية بإدارة عزبة البرج التعليمية، مرحبا بجميع الحضور واطمئن على مستوى التنظيم للمسابقة موجها بتوفير كامل الاحتياجات للمتسابقين والسادة المقيمين، مؤكدا على إجراء المسابقة بحيادية وشفافية وفي مناخ تربوي منظم لتحقيق الهدف المنشود.

كان ذلك بمشاركة ١٥ عضوا بلجنة التقييم من وزارة التربية والتعليم وتنظيم يحيى توما مدير عام الشئون التنفيذية والخدمات التعليمية وا علاء ناشد موجه عام التربية الاجتماعية وا رابحة السيد مسئول الاتحادات الطلابية بالديوان وهالة سرحان مسئول مكاتب الخدمة المدرسية.

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