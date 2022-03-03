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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أخبار البرلمان| الحبس عامين وغرامة 500 مليون جنيه للتلاعب في أسعار السلع.. وشروط ترخيص وكالات تشغيل العمالة

مجلس النواب
مجلس النواب

نشر "صدى البلد"، عددًا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية، نرصد أبرزها:

 

 

طلب إحاطة بشأن توقف عمل مكتب بريد ناهيا ببولاق الدكرور

 

لـ فرق البحث والإنقاذ.. تعويضات ومكافآت مادية في هذه الحالة

 

سنة قابلة للتجديد.. شروط ترخيص وكالات تشغيل العمالة المصرية في القانون الجديد

 

إعفاء مشروعات الاقتصاد غير الرسمي من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق في هذه الحالة

 

الحبس وغرامة تصل 100 ألف جنيه عقوبة مزاولة مهنة العلاج النفسي بالمخالفة

 

برلماني: مشروعات البتلو ساهمت في تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج

 

بعد توجيهات الحكومة..الحبس عامين وغرامة 500 مليون جنيه للتلاعب في أسعار السلع

 

5 أهداف لاتفاقية المقر لمنتدى غاز شرق المتوسط

 

السجن والغرامة في انتظار عصابة تزوير المستندات الرسمية بعد القبض عليها

 

أزمة أوكرانيا.. برلمانية تطالب بإدماج الطلاب الدارسين بالخارج بكليات مصرية حال نشوب حرب

 

تطوير مراكز الرعاية البيطرية..برلماني يكشف محاور تنمية الثروة الحيوانية

 

حماية الأمن الغذائي .. برلماني يوضح الهدف من تنمية الثروة الحيوانية

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