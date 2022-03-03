عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وفد منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية: مصر صمام الأمان والاستقرار بالشرق الأوسط

وفد منتدى البرلمانيين
وفد منتدى البرلمانيين العرب والاسيوى للسكان

أعرب وفد منتدى البرلمانيين العرب والاسيوى للسكان والتنمية برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى وبمشاركة عربية وآسيوية وأفريقية  عن سعادته لما شهدته مصر من إنجازات على مدار السبع سنوات الماضية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا فى بيان له منذ قليل أن مصر صمام الأمان العربى ولاعب مؤثر فى منطقة الشرق الأوسط وقلب الأمة العربية النابض وحاضنة الدول  الأفريقية يوما بعد يوم تتفوق داخليا وخارجيا .


صرح بذلك المستشار الاعلامى لمنتدى البرلمانيين العربى الاسيوى للسكان والتنمية أحمد قنديل موضحا أن وفد المنتدى أكد أن القاهرة رغم التحديات التى تواجهها داخيا وخارجيا الا أنها استطاعت أن تتغلب عليها بفضل القيادة الحكيمة والتى تعمل ليل نهار لنقل القاهرة إلى مصاف الدول الكبرى وأوضح الوفد أن القاهرة استطاعت أن تحقق معدلات تنمية رغم جائحة كورونا  .


وأعرب الوفد المشارك فى منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية عن سعادته لإطلاق  الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، للارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان  التي ستنعكس في حالة الرضا للدولة المصرية، وبالتالي تحقيق حالة من الاستقرار" .


وأضاف الوفد أن القضية السكانية من أهم القضية التى تهم المجتمع الدولى وخاصة العربى والاسيوى والإفريقية والمرتبطة بمعدلات التنمية موضحا أن حديث  الرئيس السيسي، عن مشكلة الزيادة السكانية فى مصر والتحذير من مخاطرها حول معدلات التنمية  مشيرا إلى  أن الدولة  المصرية حريصة على حقوق الإنسان، وما تشهده من حجم التحديات، ، وان ماتسهده مصر من الارتقاء بالمسكن والقضاء على العشوائيات وغيرها من الملفات التى تهتم بحياة المواطن هى من ضمن ملف  حقوق الإنسان  .

وأشاد الوفد بمجهودات الدولة المصرية  خلال الفترة الماضية على دعم الأسرة المصرية من خلال إطلاق عدد من المشروعات والمبادرات وكان من ضمنها مبادرة "حياة كريمة"، التي قدمت كثيرا للأسرة المصرية في إطار  سعي الدولة لمواصلة الجهود لإتاحة الاستثمارات اللازمة لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتحقيق  الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، واستهداف القرى التى أسهمت في خفض معدلات الفقر بها .

الرئيس عبد الفتاح السيسي البرلمان السيسي جائحة كورونا عبد الهادى القصبى استثمارات الدولة المصرية الزيادة السكانية الشرق الاوسط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تضليل الشعب المصري.. الإعلاميين: استدعاء شريف عامر ومبروك عطيه للتحقيق

أسعار الذهب اليوم الخميس 3-3-2022

مفاجأة على طريقة صفقة القرن.. الزمالك يتواصل مع وكيلة موسيماني وهذا رد المدرب

علاقة غير شرعية مع حماته.. مقتل عامل على يد خال زوجته في المنوفية

مهندس قتل عائلته بالكامل وأصر على الإعدام..الجريمة الأكثر حزنا في تاريخ مصر|نوستالجيا

أمطار ورياح ورمال| زعابيب الطقس تعود الخميس في هذه المناطق .. تفاصيل

صدى البلد ينفرد بكشف تفاصيل خلاف دنيا سمير غانم وهشام جمال

اختطاف ممثل الأمم المتحدة في مدينة خاركوف بأوكرانيا

ترشيحاتنا

أهان المجتمع بفتوى غريبة.. سبب استدعاء الشيخ مبروك عطية للتحقيق في نقابة الإعلاميين

التاسعة والسابعة .. تعديل موعد مباراتي مصر والسنغال بتصفيات كأس العالم

بعد انتشار الفيديو..الحبس عامين وغرامة 100 الف جنيه تنتظر المتنمر على فتاة معاقة

لم ينفذ الحكم.. إنهاء قضية مذبحة المرج ووفاة الأب قاتل أبنائه الثلاثة|فيديوجراف

البورصة المصرية تربح 7.2 مليار جنيه بختام تعاملات آخر الأسبوع

ثقة أوروبية في قيادة مصر.. مباحثات مصرية يونانية لمشروعات الربط الكهربائي والغاز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسلات رمضان 2022.. قبل عرضه.. «بطلوع الروح» يفتح ملف التطرف الدينى

مسلسل تحقيق.. كل ما تريد معرفته عن العمل وسر ظهور كريم فهمي| صور

وزير الدفاع: القوات المسلحة ستظل نموذجاً يُحتذى به فى الانضباط والإلتزام

إبرار بحرى وإكتشاف وتحديد الألغام في تدريبات القوات المصرية والفرنسية بالبحر الأحمر

فيديو

هيئة الأرصاد الجوية: لا تنخدعوا بالأجواء الصيفية.. الشتاء ينتهي بعد 15 يوما

بالأرقام والتفاصيل.. مكاسب وخسائر مصر من الغزو الروسي الأوكراني

مسلسل تحقيق.. كل ما تريد معرفته عن العمل وسر ظهور كريم فهمي| صور

وزير الدفاع: القوات المسلحة ستظل نموذجاً يُحتذى به فى الانضباط والإلتزام

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

اﻟﻤﺰﻳﺪ