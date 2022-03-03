بالاسود.. هايدي موسي تخطف الانظار في أحدث ظهور

نشرت الفنانة هايدي موسي صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت في الصورة بإطلالة أنيقة باللون الاسود، واعتمدت مكياج جذاب، مما نال إعجاب متابعيها.

يذكر أن قالت المطربة هايدي موسي مغنية أنشودة "حتشبسوت" في موكب الكباش، إنها تقدم الشكر لـ المايسترو نادر العباسي قائد أوركسترا حفل طريق الكباش، لـ اختيارها للمشاركة فى حفل افتتاح طريق الكباش.

وأضافت خلال حواره ببرنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أنها تلقت أتصال من المايسترو نادر العباسي، وقال لها " غنى هذه الأغنية".

وتابعت :" عندما نظرت للكلمات وقمت بغنائها، كنت فى حالة اندهاش، وكشفت أنها سعيد بـ المشاركة فى الاحتفالية.

وتابعت مغنية أنشودة "حتشبسوت" في موكب الكباش ، إن أنشودة "حتشبسوت" بعد ما قمت بتسجيلها قمت بسماعها بعد ذألك ولم أتوقع أدائي في تقديمها ، مؤكدة أن "حتشبسوت" مصرية وبالتالي كان يجب أن من يقوم بتقديم أنشودتها فنان مصري .