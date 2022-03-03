انشاء 33 مصنع للأحذية الرياضية.. غرفة الجلود تتوقع زيادة صادرات مصر من الاحذية 2022

أكد جمال السمالوطى رئيس غرفة صناعه الجلود باتحاد الصناعات أن الغرفة تسعى لزيادة صادرات قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية لذلك تم دعوة مشترين من عدد من الدول أبرزها الأردن وكينيا واوزبكستان وليبيا والعراق وفلسطين بالمعرض الدولى للجلود

وأضاف السمالوطى فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" أنه تم مشاركة 10 شركات تركية وصينية متوقعاً أن تشهد الدورة الحالية للمعرض زيادة عدة المشترين بنسبة تتراوح بين 20-25%.

وأشار إلى أن قطاع صناعة الجلود في مصر يشهد تطوراً كبيراً في جودة الإنتاج خلال السنوات الأخيرة وذلك يظهر جلياً في منتجات العارضين بمعرض القاهرة الدولي للجلود مرجعا السبب في ذلك لقرار خفض الاستيراد حيث فتح باب أمل للمصانع لتثبت وجودها وأنها تستطيع المنافسة بقوة و تحول بعض المستوردين الي مصنعين .

وأكد السمالوطي أنه تم إنشاء 33 مصنعاً للأحذية الرياضية خلال السنوات الثلاثة الماضية تنتج حوالي 80 ألف زوج حذاء رياضي يوميا.