أكثر من 76 ألف طالب أجنبي.. سر الانجذاب للدراسة في أوكرانيا

تسببت الأزمة الروسية الأوكرانية في نزوح جماعي للمدنيين، بما في ذلك الآلاف من الطلاب الدوليين من أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، حيث كانت أوكرانيا موطنًا لأكثر من 76000 طالب أجنبي، وفقًا لبيانات حكومية من عام 2020.

ووفقا لتقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، كان ربع الطلاب تقريبًا من أفريقيا، وجاءت الأعداد الأكبر من نيجيريا والمغرب ومصر وتمثل الهند بسهولة الجزء الأعلى مع أكثر من 20000 طالب.

ومع شن روسيا أكبر غزو أوروبي منذ الحرب العالمية الثانية، فر الآلاف منهم، ولا يزال المئات محاصرين، ولا يزال الكثيرون غير متأكدين من مصير تعليمهم.

سر جاذبية أوكرانيا

لطالما ناشدت أوكرانيا الطلاب الأجانب، والتي يمكن إرجاعها إلى الحقبة السوفيتية، عندما كان هناك الكثير من الاستثمار في التعليم العالي ومحاولة مقصودة لجذب الطلاب من البلدان الأفريقية المستقلة حديثًا.

الآن، يُنظر إلى الجامعات الأوكرانية على أنها بوابة لسوق العمل الأوروبي، حيث تقدم أسعارًا معقولة للدورات التدريبية وشروط تأشيرة مباشرة وإمكانية الإقامة الدائمة.

وفي هذا السياق، قال باتريك إيسوجونوم، الذي يعمل في منظمة تساعد طلاب غرب أفريقيا الراغبين في الدراسة في أوكرانيا، إن الشهادات الأوكرانية معترف بها على نطاق واسع وتوفر مستوى عالٍ من التعليم.

وأضاف إيسوجونوم: "يرغب الكثير من طلاب الطب على وجه الخصوص في الذهاب إلى هناك لأن لديهم مستوى جيد من المرافق الطبية".

بدوره قال ديزموند تشاينازا موكودو، الطالب النيجيري الذي كان يقيم في مدينة دنيربو، إنه انجذب إلى شروط القبول المريحة وتكلفة المعيشة الرخيصة مقارنة بالمدن الأوروبية الأخرى، حيث التحق بجامعة الجمارك والمالية قبل أقل من ثلاثة أشهر.

يتم تقديم العديد من الدورات باللغة الإنجليزية، لكن الشاب البالغ من العمر 30 عامًا كان يأخذ دورة أولية في اللغة الأوكرانية، قبل الانتقال لدراسة العلاقات الدولية.

وقال الطالب النيجيري لبي بي سي بعد نزوله في بولندا بعد فراره من الصراع: "كنت عامل لحام في نيجيريا وكنت بحاجة إلى التعليم لإنجاز الأشياء.. أوكرانيا كانت الخيار الأفضل بالنسبة لي".