معين الشعباني يعلن تشكيل المصري لمواجهة إنبي

أعلن التونسي معين الشعباني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة إنبي، المقرر لها مساء اليوم الخميس، على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.



وجاء التشكيل على النحو الآتي:



حراسة المرمى: أحمد مسعود



خط الدفاع: أحمد شديد قناوس، هيثم لعيوني، ياسر حمد، كريم العراقي



خط الوسط: فريد شوقين حسن علي وأمامهما: جريندو: إلياس الجلاصي، أحمد حمودي



خط الهجوم: عمرو مرعي.