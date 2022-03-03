أحمد طارق عن دوره في الدكتور مروان: لم أتخيل هذا النجاح

قال الفنان أحمد طارق، إن الغموض وقلة المعلومات عن حياته الشخصية كانت سببًا في شهرته ونجاحه في تشخيص دور "الدكتور مروان" بمسلسل البحث عن علا.

وأضاف طارق، خلال حواره مع الإعلاميتين سهير جودة، ومفيدة شيحة، ببرنامج "الستات"، المذاع عبر فضائية النهار، مساء اليوم الخميس، أنه لم يكن يتخيل النجاح الكبير ورد الفعل القوي الذي حققه دور "الدكتور مروان"، برغم أن دوره لم يتعدى حلقتيت من المسلسل.

وأضاف الفنان أحمد طارق، أنه قام باللعب ضمن صفوف النادي الأهلي تحت 17 عامًا ووصل مع المنتخب لنهائيات كأس العالم للناشئين، مشيرًا إلى أن اللاعبين إسلام الشاطر ومحمد بركات كانا من المقربين له خلال ممارسته كرة القدم.

وأوضح الفنان أحمد طارق، إن بداياته في عالم التمثيل كانت مع المنتج طارق نور، لافتًا إلى أنه كان لديه شغف كبير في خوض تجربة التمثيل والوصول للشهرة.