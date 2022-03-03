أحمد طارق: الروح والثقافة والفكر عناصر هامة في اختيار شريك الحياة

قال الفنان أحمد طارق، إن الوسامة لا تمثل عاملًا محوريًا في إنجاح العلاقة الزوجية مقارنة بالشخصية والثقافة، والمرأة يمكن أن تعجب بالرجل لوسامته في البداية دون التطرق للشخصية ولكن مع استمرارية العلاقة قد تصاب العلاقة بنوع من الفتور، متابعًا: "الروح والثقافة والفكر أشياء هامة في اختيار شريك الحياة".

وأضاف طارق، خلال حواره مع الإعلاميتين سهير جودة، ومفيدة شيحة، ببرنامج "الستات"، المذاع عبر فضائية النهار، مساء اليوم الخميس، أن ابنته مارست عليه العديد من الضغوط بسبب غيرتها من الشهرة المفاجئة التي اكتسبها مؤخرًا بعد أداء دور "الدكتور مروان" خلال مسلسل البحث عن علا.

وتابع الفنان أحمد طارق: "أحب العناية بالحيوانات الأليفة، بجانب ممارسة رياضة التنس وتسلق الجبال ركوب الخيل"، متابعًا: "عملي كمهندس وفنان لا يترك لي فرصة كبيرة لممارسة هواياتي ولكنني أداوم يوميًا على ممارسة رياضة التنس".