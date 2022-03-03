تامر هجرس في أحدث ظهور بصحبة والدته.. شاهد

نشر الفنان تامر هجرس،صورة له عبر خاصية (الاستوري)بحسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهر تامر هجرس برفقة والدته في أجواء صباحية مشرقة.

ويشارك الفنان تامر هجرس في بطولة مسلسل "أحلام سعيدة"، مع الفنانة يسرا، والذي من المقرر أن يعرض في سباق رمضان المقبل.

المسلسل من تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج جمال العدل، ويشارك في البطولة غادة عادل، ومي كساب، ونور محمود، ونبيل نور الدين، وجيهان الشماشيرجى، ويعد العمل التعاون الثاني بين يسرا وعمرو عرفة في الدراما التلفزيونية.