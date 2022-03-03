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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يويفا: إقامة المونديال كل عامين "غير مقبول".. فيفا أدرك الأمر

كأس العالم فيفا
كأس العالم فيفا

يثق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) من أن فكرة الاتحاد الدولي (فيفا) بإقامة كأس العالم كل عامين سيتم استبعادها قريبا حيث من المقرر الوصول لحل بإمكانه أن يؤدي إلى تحول حدث "فيناليسيما" إلى حدث دائم.

 

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.اي.ميديا" أن فيفا كان قد دخل في مشاورات بشأن احتمالية إقامة كأس العالم كل عامين، حيث يحرص جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا، لإضافة المزيد من المبارايات ذات الأهمية في الأجندة الدولية.

 

وكان ألكسندر سيفرين، رئيس يويفا،من أشد المنتقدين للفكرة ولكنه ألمح إلى أن الجهتين اقتربا من التوصل لاتفاق عندما تحدث في قمة "فاينانشال تايمز لأعمال كرة القدم" اليوم الخميس.

وقال :"نتناقش بشكل دوري مع فيفا، وإقامة كأس العالم كل عامين غير مقبول للجميع في كرة القدم. سعيد لأن فيفا أدرك الآن هذا جيدا".

 

وأضاف :"مازلنا نتناقش، كنت في محادثات مع رئيس فيفا بالأمس بشأن هذا الأمر، ونعترف تماما ولا يمكننا أن نقول أن كرة القدم في القارات الأخرى لا يمكنها التطور، ولكن ينبغي أن نكون متحالفين ولا ينبغي أن تتضرر اتحادات أوروبا وأمريكا الجنوبية".

وأكد :"دخلنا في مناقشات كثيرة وانا متأكد من أن إقامة كأس العالم كل عامين أصبح شيئا مستبعدا. نحن نتناقش ونريد المساعدة. لا يمكننا قول إن كرة القدم الأوروبية هي نفسها ولا نسمح بأي شيء آخر".

 

وأضاف :"لم يكن هذا نهجنا أبدا ولن يكون في المستقبل أيضا. نحن نتناقش، لا أعتقد أنه من الصواب أن نقول الكثير الآن لأنها مجرد مناقشات ولكنني واثق من أننا سنجد الحل مع فيفا قريبا".

وأشار سيفرين إلى أنه من الممكن أن تصبح المباراة التي تجمع بين بطل أوروبا وبطل أمريكا الجنوبية أساسية في الأجندة الدولية.

ومن المقرر أن تقام مباراة بين المنتخبين الإيطالي والأرجنتيني، أطلق عليها "فيناليسيما"، يوم الأول من حزيران/يونيو المقبل في لندن، حيث تم الاتفاق عليها بين يويفا وكونميبول.

وطرح فيكتور مونتاجلياني، نائب رئيس الفيفا، أمس الأربعاء فكرة إقامة دوري أمم عالمي أو بطولة كأس قارات مجددة، والتي تم إلغائها في 2017، ولكنها جلبت دول من أجزاء مختلفة من العالم.

 

وقال سيفرين عن مباراة إيطاليا والأرجنتين :"أعتقد أنه شيئا جيدا للغاية ومثير أن يلعب أبطال القارتين، اللذان فازا بالكأسين، مباراة واحدة أمام بعضهما البعض".

وأضاف :"أرى الكثير من اتحاداتنا الكبرى وأيضا في أمريكا الجنوبية يقولون أنهم يريدون مواجهة بعضهم البعض أكثر وهذا منطقي. الآن نناقش مع الفيفا أيضا كيف نفعل هذا؟ هل نفعل هذا سويا؟ على الأرجح نعم ولكن حاليا من المبكر جدا مشاركة هذا علانية".

وأضاف :"اتفق أنه قبل دوري الأمم كان هناك العديد من المباريات الودية مع المنتخبات من خارج أوروبا والآن المباريات الودية ليست كثيرة لذلك يجب أن نرى كيف نمنح الفرق فرصة لمواجهة بعضهما البعض. الأمر لا يتعلق فقط بالمنتخبات الكبرى".

 

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