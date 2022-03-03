رسميا… مخيتاريان يعلن اعتزاله اللعب دوليا

أعلن هنريك مخيتاريان لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي روما اعتزاله اللعب دوليا مع منتخب أرمينيا.

وكان مخيتاريان على بعد خمس مباريات دولية فقط من الوصول لنادي المائة.

وقال مخيتاريان في بيان نشره عبر حسابه الشخصي على تويتر: "بعد 95 مباراة دولية مثلت فيها منتخب بلادي بكل تفاني، قررت إنهاء مسيرتي مع المنتخب الأرميني".



وأضاف البالغ من العمر 33 عاما "سأكون ممتنا إلى الأبد لكل الذين دعموني، والذين دربوني وعلموني، والذين لعبت معهم".

ولعب مخيتاريان لمنتخب بلاده على مدار الـ15 عاما الأخيرة، وارتدى شارة القيادة في الأعوام الـ6 الماضية.