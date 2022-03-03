مسئول أمريكي: 90% من قوات روسيا أصبحت داخل أوكرانيا

أكد مسئول عسكري أمريكي، اليوم الخميس، أن القافلة العسكرية الروسية التي طولها نحو ٥٠ كلم مازالت متوقفة شمالي العاصمة الأوكرانية كييف.

وقال المسئول إلى وسائل الإعلام إن ٩٠٪ من القوات الروسية التي كانت في محيط أوكرانيا أصبحت داخلها وروسيا اطلقت اكثر من ٤٨٠ صاروخا حتى الآن.

وأضاف: "اكثر من ٢٣٠ صاروخا روسيا اطلقت على أوكرانيا من داخل أراضيها واكثر من ٧٠ من بيلاروسيا واكثر من ١٠ من البحر الاسود واكثر من ١٦٠ من روسيا".

وتابع: "الاوكرانيون يواصلون المقاومة واستخدام ادواتهم بفعالية".

فيما كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زينيلسكي، اليوم الخميس، عن الطريقة الوحيدة لوقف الحرب مع روسيا، قائلا إن التحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو الحل الوحيد لإنهاء الحرب.

إلي ذلك، قال زينيلسكي في مؤتمر صحفي عقد في كييف، إن “سياسة الغرب جاءت متأخرة في دعم أوكرانيا”، مشيرا إلي أن على العالم التوحد من أجل دعم أوكرانيا”.