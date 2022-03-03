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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب العقوبات.. فرنسا تعلن مصادرة 4 سفن شحن ويخت روسي

روسيا
روسيا

أعلنت وزارة المالية الفرنسية، اليوم الخميس، مصادرة 4 سفن شحن ويخت بموجب العقوبات المفروضة على روسيا من قبل الدول الغربية.

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زينيلسكي، اليوم الخميس، عن الطريقة الوحيدة لوقف الحرب مع روسيا، قائلا إن التحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو الحل الوحيد لإنهاء الحرب.

إلي ذلك، قال زينيلسكي في مؤتمر صحفي عقد في كييف، إن “سياسة الغرب جاءت متأخرة في دعم أوكرانيا”، مشيرا إلي أن على العالم التوحد من أجل دعم أوكرانيا”.

واضاف أن “أوكرانيا تحتاج إلى ضمانات أمنية”.

وقال: “ليس لي الحق بالخوف على نفسي وأخشى على عائلتي”، موضحا أن ما يقوم به الأوكرانيون به هو الدفاع عن بلدهم.

وقال زينيلسكي “ أنا لا أجيد إطلاق النار وأرغب بالسلام”.

وأوضح أن استمرار تصرفات روسيا بهذا الشكل يعني نهاية العالم، لافتا إلي أن القصف الروسي يستهدف المدنيين وحتى الكنائس.

وقال: “نريد الدفاع عن حريتنا ولا نسعى لقتل الجنود الروس”.

وأعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زينيلسكي، أن الجيش الروسي تعرض لخسائر بشرية كبيرة.

وقال: “إذا سقطت أوكرانيا فستسقط بعدها دول البلطيق”. 

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