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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انبي يتقدم على المصري2-1 في شوط أول مثير

صدى البلد

انتهت أحداث شوط المباراة الأول بين المصري البورسعيدي ومنافسه انبي بتقدم الفريق البترولي بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 11 من عمر مسابقة الدوري العام.

سجل محمد شريف حتحوت لاعب إنبي هدف التقدم لفريقه في شباك المصري، في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول.

وفي الدقيقة 43 سجل كريم الراكي لاعب المصري البورسعيدي هدف في مرماه ليتقدم انبي بهدفين مقابل هدف واحد في شوط اول مثير.

نجح ياسر حمد مدافع النادي المصري، في إحراز هدف التعادل لفريقه أمام إنبي، وذلك في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول. 
وبدأ النادي المصري المباراة بتشكيل مكون من: أحمد مسعود في حراسة المرمى، رباعي خط الظهر: كريم العراقي، ياسر حامد، هيثم العيوني، أحمد شديد، خط الوسط: إلياس الجلاصي، فريد شوقي، حسن علي، خط الهجوم: محمد جريندو، حمودي، وعمرو مرعي.

بينما بدأ إنبي اللقاء بتشكيل مكون من: محمود جاد، محمد حامد، مصطفى شلبي، محمد إسماعيل، مروان داوود، محمد شريف، خالد رضا، أحمد العجوز، جون إيبوكا، مصطفى جمال، جرجس مجدي
 

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