قصواء الخلالي: أحمد شوقي كان فارسا لأنه أجاد استخدام الكلمة ووظف أبياته في خدمة الإنسانية

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إنّ أحمد شوقي كان فارسا من فرسان الشعر في التاريخ الربي وكان أميرا بحق، ليس فقط على مستوى الشعر العربي أو في هذا العصر الحديث بعد أن نصّبه الشعراء أميرا عليهم، لكنه كان فارسا لأنه كان يجيد استخدام الكلمة ويوظف الأبيات في خدمة الإنسانية.

وأضافت الخلالي خلال حلقة اليوم من برنامج "في مساء مع قصواء"، على قناة CBC، أنّ شوقي كان مشغولا بالقضايا الإنسانية والدينية، لافتةً إلى أن همزيته في مدح النبي محمد صلى الله عليه وسلام من أشهر القصائد التي تغنى بها العرب في مدح النبي.

وتابعت، أن أحمد شوقي كان فارسا من فرسان الشعر وعظيما بحق، وتحدث عن أن الضعفاء هم من يقعون تحت نيران هذه الحرب ويدفعون الثمن بالأخير.

وحول الحكمة، قالت: "في أحداث تاريخية كثيرة، لو كان هناك بعض الإنسانية والعقلانية والحكمة لتجنبنا ويلات الحروب، فالإنسانية لا تتعارض مع الحكمة، وهناك من يتحدثون عن الذكاء والعقلانية أنهما ربما قد يبتعدان عن دروب الإنسانية، لكن لطالما تلاقى الذكاء والإنسانية".

وأشارت، إلى أن الأشرار لديهم الكثير من الغباء كما يقول علماء النفس وبعض الفلاسفة، فهم يؤذون الغير لأنهم لا يمتلكون حرفية النجاح، مشددة على أن في التاريخ الكثير من العبر والتفاصيل التي لو اتعظنا وتعلمنا منها لأصبحت الأمور في الواقع أفضل وربما أفضل في المستقبل أيضا.