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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أوقاف القليوبية : دورات تدريبية للآئمة فيما يتعلق بقضايا الأسرة

جانب من الأفتتاح
جانب من الأفتتاح

افتتح عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أول مركز للمصالحة الأسرية بمدينة بنها، بحضور المستشار رضا الشاذلي ممثل عن وزارة العدل، والدكتور أيمن أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوه نائباً عن وزير الأوقاف، والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية وعضو من دار الإفتاء المصرية.


وأعرب المحافظ عن شكره وتقديره لوزراء الأوقاف والعدل ومفتي الديار المصرية لافتتاح أول مركز للمصالحة الأسرية على مستوى الجمهورية بمحافظة القليوبية بمدينة بنها، والذي بدوره يساعد في حل الخلافات الأسرية قبل اللجوء للطلاق للحفاظ على الأسرة المصرية لكونها أساس المجتمع والذي يعد صلاحها من صلاح التنمية والرقي وكافة مجالات الحياة.


يذكر أنه تم توقيع برتوكول بين وزارة العدل ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية لحماية ورعاية الأسرة المصرية، وقد تم اختيار محافظة القليوبية لتُشكَل بها لجان إفتاء ومصالحة أسرية تختص هذه اللجان بالتوعيه ضد مخاطر الطلاق والعمل على لم شمل الأسرة، والمصالحة بين أطرافها، وإعطاء الفرصة للتريث في إتخاذ قرار الطلاق حيث أنه قرار يؤثر في بنيان الأسرة المصرية.


الجدير بالذكر أن وزارة العدل قامت بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية بعقد دورات تدريبيه لنحو 903 من الأئمة في كافة أنحاء الجمهورية وقد شمل التدريب الجوانب القانونية والفقهية والوعظية.


في ذلك السياق أكد الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف، بأن الوزارة أعدت دورات تدريبية وتأهيلية للآئمه فيما يتعلق بقضايا الأسرة من الجانب القانوني وكيفية الحفاظ على هذه الحقوق بالإستعانة بالمستشارين المختصين بمحاكم الأسرة فضلاً عن علماء وزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية لتتكامل الجهود للوصول لرؤية واحدة هدفها الأساسي الحفاظ على كيان الأسرة المصرية.

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