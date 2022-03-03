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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المصري يخطف نقطة ثمينة من إنبي بالتعادل 2-2 في الدوري

صدى البلد

انتهت أحداث  المباراة  بين المصري البورسعيدي ومنافسه انبي بالتعادل الايجابي 2-2، خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 11 من عمر مسابقة الدوري العام.

سجل محمد شريف حتحوت لاعب إنبي هدف التقدم لفريقه في شباك المصري، في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول.

وفي الدقيقة 43 سجل كريم الراكي لاعب المصري البورسعيدي هدف في مرماه ليتقدم انبي بهدفين مقابل هدف واحد في شوط اول مثير.

نجح ياسر حمد مدافع النادي المصري، في إحراز هدف التعادل لفريقه أمام إنبي، وذلك في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول.

وتعادل محمد عبد اللطيف جريندو لاعب المصري في الدقيقة 89 من عمر المباراة، لينتهي اللقاء بالتعادل الايجابي 2-2.

وبهذا التعادل يرتفع رصيد المصري للنقطة 16 محتلاََ المركز الخامس، ويصبح انبي في المركز ال 11 برصيد 14 نقطة.

وبدأ النادي المصري المباراة بتشكيل مكون من: أحمد مسعود في حراسة المرمى، رباعي خط الظهر: كريم العراقي، ياسر حامد، هيثم العيوني، أحمد شديد، خط الوسط: إلياس الجلاصي، فريد شوقي، حسن علي، خط الهجوم: محمد جريندو، حمودي، وعمرو مرعي.

بينما بدأ إنبي اللقاء بتشكيل مكون من: محمود جاد، محمد حامد، مصطفى شلبي، محمد إسماعيل، مروان داوود، محمد شريف، خالد رضا، أحمد العجوز، جون إيبوكا، مصطفى جمال، جرجس مجدي
 

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