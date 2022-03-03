بأقل التكاليف.. طريقة عمل تشيكن موزاريلا

اذا كنتي من هواة التغيير علي سفرتك يمكن أن نقدم لكي اليوم طريقة عمل تشيكن موزاريلا بدون تكاليف وخطوات سهلة.



المقادير :



½ كيلو صدور دجاج

1 حبة بصل كبيرة

1 ملعقة صغيرة ثوم مهروس

1 ملعقة كبيرة بقسماط

1 ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة بابريكا

½ ملعقة صغيرة كمون

½ ملعقة صغيرة كزبرة يابسة

1 ملعقة صغيرة أوريغانو

1 ملعقة صغيرة بيكنغ باودر

برش موزاريلا

لتحضير الطبقة المقرمشة:

طحين

بيض مخفوق

بقسماط

بهارات حسب الذوق



طريقة التحضير:



نقطع البصلة والدجاج ونضعها في محضرة الطعام مع الثوم والتوابل أي الملح والفلفل الأسود والبابريكا والكمون والكزبرة اليابسة والأوريغانو والبيكنغ باودر والبقسماط .

نشغل محضرة الطعام حتى يتم طحن المكونات وتختلط مع بعضها جيداً وتتشكل عجينة ثم نضعها في البراد حتى تتماسك .

نشكل أصابع من جبنة الموزاريلا ثم ندهن يدينا بالزيت ونشكل قرص من العجينة ونضع فيه حشوة الموزاريلا ونغطيها جيداً .

نكرر العملية حتى انتهاء الكمية ثم نحضّر الطحين والبيض والبقسماط مع توابل حسب الذوق للطبقة الخارجية .

نضع أصابع التشيكن موزاريلا في الطحين ثم البيض ثم البقسماط حتى تتغطى جيداً من كل الجهات .

نضعها في البراد لحوالي عشر دقائق حتى تتماسك جيداً .

نحمي زيت وفير ونقلي فيه التشيكن موزاريلا حتى يصبح ذهبياً ومقرمشاً ونقدمه .