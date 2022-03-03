بأقل التكاليف.. طريقة عمل تشيكن موزاريلا

اذا كنتي من هواة التغيير علي سفرتك يمكن أن نقدم لكي اليوم طريقة عمل تشيكن موزاريلا بدون تكاليف وخطوات سهلة.
المقادير:
½ كيلو صدور دجاج
1 حبة بصل كبيرة
1 ملعقة صغيرة ثوم مهروس
1 ملعقة كبيرة بقسماط
1 ملعقة صغيرة ملح
½ ملعقة صغيرة فلفل أسود
1 ملعقة صغيرة بابريكا
½ ملعقة صغيرة كمون
½ ملعقة صغيرة كزبرة يابسة
1 ملعقة صغيرة أوريغانو
1 ملعقة صغيرة بيكنغ باودر
برش موزاريلا
لتحضير الطبقة المقرمشة:
طحين
بيض مخفوق
بقسماط
بهارات حسب الذوق
طريقة التحضير:
نقطع البصلة والدجاج ونضعها في محضرة الطعام مع الثوم والتوابل أي الملح والفلفل الأسود والبابريكا والكمون والكزبرة اليابسة والأوريغانو والبيكنغ باودر والبقسماط .
نشغل محضرة الطعام حتى يتم طحن المكونات وتختلط مع بعضها جيداً وتتشكل عجينة ثم نضعها في البراد حتى تتماسك .
نشكل أصابع من جبنة الموزاريلا ثم ندهن يدينا بالزيت ونشكل قرص من العجينة ونضع فيه حشوة الموزاريلا ونغطيها جيداً .
نكرر العملية حتى انتهاء الكمية ثم نحضّر الطحين والبيض والبقسماط مع توابل حسب الذوق للطبقة الخارجية .
نضع أصابع التشيكن موزاريلا في الطحين ثم البيض ثم البقسماط حتى تتغطى جيداً من كل الجهات .
نضعها في البراد لحوالي عشر دقائق حتى تتماسك جيداً .
نحمي زيت وفير ونقلي فيه التشيكن موزاريلا حتى يصبح ذهبياً ومقرمشاً ونقدمه .