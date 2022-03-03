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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بأقل التكاليف.. طريقة عمل تشيكن موزاريلا

صدى البلد

اذا كنتي من هواة التغيير علي سفرتك يمكن أن نقدم لكي اليوم طريقة عمل تشيكن موزاريلا بدون تكاليف وخطوات سهلة. 


المقادير:


½ كيلو صدور دجاج
1 حبة بصل كبيرة
1 ملعقة صغيرة ثوم مهروس
1 ملعقة كبيرة بقسماط
1 ملعقة صغيرة ملح
½ ملعقة صغيرة فلفل أسود
1 ملعقة صغيرة بابريكا
½ ملعقة صغيرة كمون
½ ملعقة صغيرة كزبرة يابسة
1 ملعقة صغيرة أوريغانو
1 ملعقة صغيرة بيكنغ باودر
برش موزاريلا
لتحضير الطبقة المقرمشة:
طحين
بيض مخفوق
بقسماط
بهارات حسب الذوق 

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طريقة التحضير:


نقطع البصلة والدجاج ونضعها في محضرة الطعام مع الثوم والتوابل أي الملح والفلفل الأسود والبابريكا والكمون والكزبرة اليابسة والأوريغانو والبيكنغ باودر والبقسماط .
نشغل محضرة الطعام حتى يتم طحن المكونات وتختلط مع بعضها جيداً وتتشكل عجينة ثم نضعها في البراد حتى تتماسك .
نشكل أصابع من جبنة الموزاريلا ثم ندهن يدينا بالزيت ونشكل قرص من العجينة ونضع فيه حشوة الموزاريلا ونغطيها جيداً .
نكرر العملية حتى انتهاء الكمية ثم نحضّر الطحين والبيض والبقسماط مع توابل حسب الذوق للطبقة الخارجية .
نضع أصابع التشيكن موزاريلا في الطحين ثم البيض ثم البقسماط حتى تتغطى جيداً من كل الجهات .
نضعها في البراد لحوالي عشر دقائق حتى تتماسك جيداً .
نحمي زيت وفير ونقلي فيه التشيكن موزاريلا حتى يصبح ذهبياً ومقرمشاً ونقدمه .

طريقة عمل تشيكن موزاريلا الدجاج تشيكن موزاريلا تشيكن موزاريلا

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