عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركي آل الشيخ يعلن انطلاق برنامج قادة الترفيه ضمن مبادرة صناع السعادة

المستشار تركي آل
المستشار تركي آل الشيخ

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن انطلاق برنامج قادة الترفيه ضمن مبادرة صناع السعادة، عبر حسابه الشخصي “تويتر”.

ونشر تركي آل الشيخ فيديو عن انطلاق البرنامج، وعلق عليه كاتبًا: “بالتعاون مع أهم الجامعات العالمية … انطلق برنامج #قادة_الترفيه ضمن مبادرة صناع السعادة ... لتأهيل وتدريب ٣٠ قائدا وقائدة سعوديين في القطاع  … موفقين”.

تركي آل الشيخ يعلن موعد مهرجان وصلة للموسيقى في موسم الرياض

تركي آل الشيخ: يستمر الأبطال في اللعب حتى يصلوا إلى المستوى الصحيح

وكان أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، تحقيق رقم قياسي عالمي بموسوعة جينيس لأكبر طابع بريدي، وذلك عبر حسابه على تويتر.

وكتب آل الشيخ: “تم تحقيق رقم قياسي جديد في #موسم_الرياض بموسوعة غينيس بصناعة أكبر طابع بريدي بالعالم بالتعاون مع شريكنا @SPL_KSA_online”.

يذكر أن فعاليات موسم الرياض 2021 بدأت نسختها الثانية، يوم 20 اكتوبر الماضي، تحت شعار تخيل أكثر، حيث اكتظت ساحات البوليفارد بحضور جماهيري قوي، وسط أجواء ترفيهية وخيالية أبهرت الجميع، ضمت أكثر من 1500 مؤدٍ بأزياء تنكرية، و2760 طائرة درون، إضافة إلى عروض مخصصة لـ رقصة السامري، في أجواء رائعة، وإقبال كبير من الزوار الذين عاشوا ساعات من الفرح.

المستشار تركي آل الشيخ تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية السعودية برنامج قادة الترفيه مبادرة صناع السعادة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علاقة غير شرعية مع حماته.. مقتل عامل على يد خال زوجته في المنوفية

استشاري الصناعات الغذائية: بودرة الكنافة تستخدم في صناعة البسكويت وتسبب أمراض خبيثة..فيديو

مهندس قتل عائلته بالكامل وأصر على الإعدام..الجريمة الأكثر حزنا في تاريخ مصر|نوستالجيا

أهان المجتمع بفتوى غريبة.. سبب استدعاء الشيخ مبروك عطية للتحقيق في نقابة الإعلاميين

أسعار الذهب اليوم الخميس 3-3-2022

اتفاق روسي أوكراني بوقف إطلاق النار لإجلاء المدنيين

مستشار الرئيس : استمرار منع موائد الرحمن في رمضان 2022 |فيديو

انخفاض 8 درجات.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة الجو خلال الساعات المقبلة.. فيديو

موضوعات متعلقة

شيرين عبد الوهاب تشوق متابعيها لأحدث أعمالها

أمام برج إيفل.. هدي الأتربي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

لسة المشوار طويل.. محمد رمضان يثير الجدل بصورة جديدة

وحوي يا وحوي.. كواليس صناعة فوانيس رمضان داخل ورش الفسطاط.. فيديو

أشرف عبد الباقي للمتابعين: مستني أفكاركم لبرنامج في رمضان

بالأسود.. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار عبر انستجرام

من دبي.. أحدث ظهور لـ عمرو دياب عبر السوشيال ميديا

بإطلالة كاجوال.. عبير صبري للمتابعين: وحشكم الاسانسير؟

ترشيحاتنا

عقوبات ومكافآت.. قرارات إدارة الإسماعيلي لتصحيح المسار

رئيس الشيوخ: مصر حريصة على دعم علاقاتها مع جميع الدول الأفريقية..صور

محمد صلاح متأثرا: لو مت اليوم سأكون حققت كثيرا من أمنياتي

محمد صلاح: شرف لي ارتداء قميص مصر..وهناك مباراة لن أنساها

مادة كيميائية حارقة.. تحذير من وصفة محظورة في صناعة الكنافة الرمضانية |فيديو

الانتربول يرفض طلب أوكرانيا تعليق عضوية روسيا من المنظمة الدولية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفها النقاد بصاروخ الفن الصاعد.. كم عدد الرجال في حياة سهير رمزي وأقرب أزواجها إليها؟

هل يفعلها ويشتري نادي تشيلسي؟.. من هو رجل الأعمال المصري لطفي منصور؟

الشتاء راجع تاني.. الأرصاد الجوية تكشف سبب التقلبات وحالة طقس الجمعة

طريقة تخليل البصل استعدادا لشهر رمضان

فيديو

إحالة الدكتور مبروك عطية والإعلامي شريف عامر للتحقيق.. تعرف على السبب.. فيديو جراف

تخلى عنها .. تفاصيل خلاف دنيا سمير غانم و المنتج هشام جمال

المحكمه تعطي لقب "عزباء" لكيم كارداشيان

لم ينفذ الحكم.. إنهاء قضية مذبحة المرج ووفاة الأب قاتل أبنائه الثلاثة|فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ