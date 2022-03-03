عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الروسي يقصف مدينة أوكرانية ويستعد للاستيلاء على أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا

الجيش الروسي
الجيش الروسي

قال أنطون هيراشينكو مستشار وزارة الداخلية الأوكرانية في منشورات على الإنترنت، اليوم الخميس، إن القوات الروسية شنت هجوما قويا على بلدة إنرجودار الأوكرانية المجاورة لأكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا بعد دخولها في دبابات.

وأضاف هيراشينكو إن القوات الروسية تكثف جهودها للسيطرة على محطة زابوريزهزهيا للطاقة النووية في جنوب شرق أوكرانيا.

وكتب رئيس البلدية دميتري أورلوف في قناته على تيليجرام، أن اثنين على الأقل من سكان إنرجودار أصيبوا بجروح جراء قصف بعد أن دخلت روسيا البلدة.

وفي وقت سابق من الخميس، لقي ثلاثة من سكان زابوريزهزيا مصرعهم في قصف القوات الروسية لمستشفى في المدينة، حسبما ذكرت الإدارة المدنية في زابوريزهزهيا.

وقالت الإدارة إن أربعة آخرين أصيبوا.

وأكد  الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، إنه يعتقد أن القوات البيلاروسية تلقت بالفعل أوامر بعبور الحدود الأوكرانية. 

وقالت أوكرانيا إن روسيا تستخدم أراضي بيلاروسيا لشن هجمات صاروخية على مدن أوكرانية وسمحت مينسك للقوات الروسية بدخول الأراضي الأوكرانية.

واشنطن: حظر الطيران فوق أوكرانيا سيتطلب من الجيش الأمريكي قصف المقاتلات الروسية

بسبب حرب أوكرانيا.. الأمم المتحدة تحذر من مجاعة في الشرق الأوسط والعالم

الجيش الروسى أوكرانيا اخبار روسيا القوات الروسية زابوريزهزهيا اخبار روسيا واوكرانيا حرب روسياعلي اوكرانيا هجمات صاروخية القوات البيلاروسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علاقة غير شرعية مع حماته.. مقتل عامل على يد خال زوجته في المنوفية

استشاري الصناعات الغذائية: بودرة الكنافة تستخدم في صناعة البسكويت وتسبب أمراض خبيثة..فيديو

مهندس قتل عائلته بالكامل وأصر على الإعدام..الجريمة الأكثر حزنا في تاريخ مصر|نوستالجيا

أهان المجتمع بفتوى غريبة.. سبب استدعاء الشيخ مبروك عطية للتحقيق في نقابة الإعلاميين

أسعار الذهب اليوم الخميس 3-3-2022

اتفاق روسي أوكراني بوقف إطلاق النار لإجلاء المدنيين

مستشار الرئيس : استمرار منع موائد الرحمن في رمضان 2022 |فيديو

انخفاض 8 درجات.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة الجو خلال الساعات المقبلة.. فيديو

موضوعات متعلقة

بسبب حرب أوكرانيا.. الأمم المتحدة تحذر من مجاعة في الشرق الأوسط والعالم

الطوارئ الأوكرانية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا مدينة تشرنيجوف إلى 33 قتيلا

السعودية تعرض الوساطة في الأزمة بين أوكرانيا وروسيا

أمريكا تستعد لفرض عقوبات على الهند بسبب الأسلحة الروسية

السودان يبلغ إثيوبيا رفضه حجب المعلومات بشأن ملء وتشغيل سد النهضة

علامة سوداء على جبين الرئيس الأمريكي تثير التساؤلات .. صورة

رئيس أوكرانيا : التحدث إلى بوتين الحل الوحيد لإنهاء الحرب الروسية

اتفاق روسي أوكراني بوقف إطلاق النار لإجلاء المدنيين

ترشيحاتنا

للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية.. طرح جديد للإسكان بمدينة بدر بمقدم 35 ألف جنيه

عقوبات ومكافآت.. قرارات إدارة الإسماعيلي لتصحيح المسار

رئيس الشيوخ: مصر حريصة على دعم علاقاتها مع جميع الدول الأفريقية..صور

محمد صلاح متأثرا: لو مت اليوم سأكون حققت كثيرا من أمنياتي

محمد صلاح: شرف لي ارتداء قميص مصر..وهناك مباراة لن أنساها

مادة كيميائية حارقة.. تحذير من وصفة محظورة في صناعة الكنافة الرمضانية |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفها النقاد بصاروخ الفن الصاعد.. كم عدد الرجال في حياة سهير رمزي وأقرب أزواجها إليها؟

هل يفعلها ويشتري نادي تشيلسي؟.. من هو رجل الأعمال المصري لطفي منصور؟

الشتاء راجع تاني.. الأرصاد الجوية تكشف سبب التقلبات وحالة طقس الجمعة

طريقة تخليل البصل استعدادا لشهر رمضان

فيديو

إحالة الدكتور مبروك عطية والإعلامي شريف عامر للتحقيق.. تعرف على السبب.. فيديو جراف

تخلى عنها .. تفاصيل خلاف دنيا سمير غانم و المنتج هشام جمال

المحكمه تعطي لقب "عزباء" لكيم كارداشيان

لم ينفذ الحكم.. إنهاء قضية مذبحة المرج ووفاة الأب قاتل أبنائه الثلاثة|فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ