الجيش الروسي يقصف مدينة أوكرانية ويستعد للاستيلاء على أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا

قال أنطون هيراشينكو مستشار وزارة الداخلية الأوكرانية في منشورات على الإنترنت، اليوم الخميس، إن القوات الروسية شنت هجوما قويا على بلدة إنرجودار الأوكرانية المجاورة لأكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا بعد دخولها في دبابات.

وأضاف هيراشينكو إن القوات الروسية تكثف جهودها للسيطرة على محطة زابوريزهزهيا للطاقة النووية في جنوب شرق أوكرانيا.

وكتب رئيس البلدية دميتري أورلوف في قناته على تيليجرام، أن اثنين على الأقل من سكان إنرجودار أصيبوا بجروح جراء قصف بعد أن دخلت روسيا البلدة.

وفي وقت سابق من الخميس، لقي ثلاثة من سكان زابوريزهزيا مصرعهم في قصف القوات الروسية لمستشفى في المدينة، حسبما ذكرت الإدارة المدنية في زابوريزهزهيا.

وقالت الإدارة إن أربعة آخرين أصيبوا.

وأكد الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، إنه يعتقد أن القوات البيلاروسية تلقت بالفعل أوامر بعبور الحدود الأوكرانية.

وقالت أوكرانيا إن روسيا تستخدم أراضي بيلاروسيا لشن هجمات صاروخية على مدن أوكرانية وسمحت مينسك للقوات الروسية بدخول الأراضي الأوكرانية.