مدير محطة كهرباء العاصمة الإدارية:توفر 400 مليون دولار سنويًا من تكلفة الوقود|فيديو

قال كونك جيليك، مدير محطة الكهرباء بالعاصمة الإدارية، إن هناك 196 شخصا يعملون في المحطة، مؤكدا أنه يتم العمل على تطبيق أحسن مستوى في التعليم والاداء.

وأضاف كونك جيليك، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، ان المشروع بدأ منذ 3 سنوات، مشيرا إلى أنه يعد مشروعا ضخما.

وتابع مدير محطة الكهرباء بالعاصمة الإدارية، أنه تم تنفيذ 17 مشروعا فى مجال محطات انتاج الكهرباء، لاضافة 22 ألف ميجا وات.

وأشار جيليك إلى أن محطة العاصمة الإدارية أنشئت فى الصحراء وتعمل بنظام التبريد الهوائي، وتوفر 400 مليون دولار سنويًا من تكلفة الوقود.