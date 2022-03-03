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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح متأثرا: لو مت اليوم سأكون حققت كثيرا من أمنياتي

محمد صلاح
محمد صلاح

قال محمد صلاح جناح المنتخب المصري وليفربول، إنه حين بدأ مشواره الاحترافي كان يفكر فيما وصل إليه المحترفين المصريين من قبله على المستوى الأوروبي، وسعى من أجل تحقيق أكبر نجاح ممكن وتفادي الأخطاء.

وأضاف صلاح في تصريحاته على قناة "دي إم سي" الفضائية: "لا يوجد الكثير من الكلام الذي يمكن أن أقوله لأصف إحساسي بالفرحة لوجود أمل لدى الناس، بعدما شاهدوا فرد منهم يستطيع تقديم نظرة إيجابية للأطفال من أجل الوصول لهدف يسعون إليه".

وتابع: "هدف من أهدافي في الحياة، هو أن أقنع الناس بقدرتهم على تحقيق ما يرغبون فيه، وهذا كان هدفي منذ الرحيل عن المقاولون العرب إلى سويسرا".

أما عن الصعوبات التي واجهها في تجربته الأوروبية: "الحياة كانت صعبة بالنسبة لي لأنني لا اتحدث بالإنجليزية، وجلست مع نفسي وقلت هل أنا أرغب في العودة لمصر بعد شهر أو شهرين مثل أي شخص سافر ولم يحقق شيء أم يجب أن استمر وأنجح؟".

وأضاف: "أصريت على عمل شيء مختلف عن أي أحد، ونظرت لكل مصري خرج من مصر ولم يحقق النجاح المنتظر، وشاهدت الفيديوهات الخاصة بهم، والحوارات وكل ما يفعلوه".

وواصل: "بدأت التركيز على أشياء مثل التنمية البشرية، لأعرف إن كانت الموهبة فقط تكفي، أم يجب أن أعمل على عقلي أيضا من أجل تغييرات قناعة راسخة في عقول الناس".

واستطرد: "لو سألت فرد في مصر منذ 6 أو 7 سنوات إن كان هناك لاعب قادر على المنافسة ليكون الأفضل في العالم سيقول لا، لكن الآن الأمر اختلف تماما".

وأكمل: "هذا الهدف الرئيسي بالنسبة لي في الحياة، اليوم لو مت سأكون قد حققت شيئا كبيرا من الأشياء التي كنت أرغب في تحقيقها".

محمد صلاح وليفربول المنتخب المصري المقاولون العرب سويسرا

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