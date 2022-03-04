نائب:مناقشة الموازنة العامة للعام المالى الجديد 1 إبريل

قال النائب محمد بدراوى ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن مجلس النواب ينتظر إرسال الموازنة العامة للعام المالى الجديد قبل يوم 30 مارس الجارى.

وأشار بدراوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه من المقرر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة الموازنة العامة للعام المالى الجديد يوم 1 إبريل ، مطالبا بضرورة زيادة مخصصات التعليم والصحة فى الموازنة العامة الجديدة.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس لتعود للانعقاد يوم الأحد 6 مارس المقبل.

يأتي ذلك بعد أن قرر المجلس، إعادة مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والمتعلق بضريبة التصرفات العقارية، إلى لجنة الخطة والموازنة لإدخال تعديلات عليه ، بعدما شهدت الجلسة رفض عدد من النواب لمشروع القانون.

وشهدت الجلسة العامة الماضية لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى، جدلا واسعا حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ن بين رفض من جانب بعض النواب ومطالب بإعادة النظر فى النسبة المراد تحصيلها فى التعديلات المرتقبة وذلك فى خطوة للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على التسجيل العقارى.