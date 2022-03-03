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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عائدة من أوكرانيا : لم نتوقع نشوب الحرب الروسية ..ولم أتذوق النوم منذ اندلاعها..فيديو

ميرنا حجازي، إحدى
ميرنا حجازي، إحدى المصريات العائدات من أوكرانيا

قالت ميرنا حجازي، إحدى المصريات العائدات من أوكرانيا، إنها كانت تدرس في كلية الطب في السنة الخامسة من جامعة أوديسا  بأوكرانيا، مشيرة أن الضرب الروسي  بدأ من الساعة 3 الفجر، وكانت تجلس وحدها، وتواصلت مع أصدقائها بالجامعة عبر تطبيق “واتس اب”، للتأكد من صحة ما الأنباء".

وأضافت ميرنا حجازي، خلال لقاء لها لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أن روسيا بدأت بضرب الأماكن العسكرية للجيش الأوكراني بالمدينة، معلقة “ صحيت على صوت الانفجارات والصواريخ، وكنت بكدب نفسي أنه استحالة يحصل هجوم من روسيا على أوكرانيا”.

وتابعت قائلة أن “فيه ناس قاعدة في سكن الجامعة وفيه ناس مؤجرة وتجمعنا بمجرد الصبح ومنمتش تانى من بعد الفجر، واهلي عرفوا اللى حصل في ساعتها وتواصلوا معي”.

وأشارت إحدى المصريات العائدة من اوكرانيا إلى أنه تجمعت هي و5 من أصدقائها، وكان هناك تحذيرات بعدم النزول إلى الشوارع، ووجود حظر تجول، وممنوع الخروج من المنازل نهائيا.

 

 

 

صدى البلد حظر تجول خالد ميري روسيا صواريخ

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