أخبار الفن| سامي مغاوري يجري عملية جراحية ..أحدث ظهور لـ عمرو دياب

نشر قسم الفن، على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية نستعرضها من خلال السطور التالية:

ابنة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة تحتفل بعيد ميلاده .. شاهد

احتفلت مي إبنه الفنان أبو زهرة، بعيد ميلاده الـ 88، حيث نشرت صورة تجمعهما عبر حسابها على "فيس بوك" وعلقت قائلة: "كل سنة وأنت طيب يا حبيبى، ربنا يبارك فى عمرك، ويديك الصحة".

كل سنة ومعانا يا غالى..جيلان علاء تهنئ محمد صبحي بعيد ميلاده

هنأت الفنانة، جيلان علاء،النجم الكبير، محمد صبحي بمناسبة عيد ميلاده، ونشرت صور جمعتهما من خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

رامي جمال يحيي حفلا غنائيا في تجارة عين شمس .. السبت

يستعد الفنان رامي جمال، لإحياء حفل غنائي في كلية تجارة عين شمس.

كتب رامي جمال، من خلال صفحته الرسمية على الفيسبوك: "استنوني يوم السبت ٥ مارس في "فان داي كلية تجارة عين شمس" نحتفل سوا ان شاء الله"



أحمد مجدي: فيلم حدث في 2 طلعت حرب تجربة كبيرة اتعلمت منها كتير

عبر الفنان أحمد مجدي،عن سعادته بالعمل في فيلم(حدث في 2 طلعت حرب)،وشارك جمهوره بوستر الفيلم من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.



سامي مغاوري يتعرض لأزمة صحية .. تفاصيل

أعلن نجل الفنان سامي مغاوري، تعرضه لأزمة صحية وإجرائه لعملية جراحية داخل أحد المستشفيات.

من دبي.. أحدث ظهور لـ عمرو دياب عبر السوشيال ميديا

نشر الفنان عمرو دياب، صورة جديدة له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.