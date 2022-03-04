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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| الأرصاد: مفاجأة عن حالة الجو خلال الساعات المقبلة.. ومحمد صلاح يكشف المباراة الأهم في مسيرته

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، أمس  الخميس، عددا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

محمد صلاح يكشف المباراة الأهم في مسيرته حتى الآن
حل النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، ضيفا في برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الفنانة "إسعاد يونس"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي".


مع بعض في المدرسة.. محمد صلاح يروي بداية تعارفه على زوجته.. فيديو
حل النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، ضيفا في برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الفنانة "إسعاد يونس"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي".

لو مت ابقى حققته.. محمد صلاح: هدفي أغير حاجه كانت موجودة بالنسبة للناس..فيديو
وكشف "محمد صلاح"، عن هدفه في الحياة، قائلا: "هدفي في الحياة إني أغير حاجه كانت موجودة بالنسبة للناس"، متابعا: "لو رجعنا بالزمن لـ10 سنين وسألنا الناس في مصر ممكن يبقى عندك حد بينافس في أحسن لاعب في العالم هيقول لا".

مدير محطة كهرباء العاصمة: ننتج ضعف السد العالي
قال المهندس رأفت عبد العزيز ، مدير محطة العاصمة الإدارية الجديدة من الشركة القابضة " كهرباء مصر "، أن محطة كهرباء العاصمة تتكون من ٤٨٠٠ ميجا وات وهى عبارة ٤ مديول وكل مديول يتكون من ٢ تربينه غازية وتربينه بخارية .

هنسمع أرقام عجيبة..التموين: لا يوجد أمامنا سقف معين لارتفاع سعر الذهب |فيديو
قال ناجي فرج، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون صناعة الذهب، إن سعر معدن الذهب ارتفع لأكثر من 130 دولارا خلال فترة قصيرة.

استشاري الصناعات الغذائية: بودرة الكنافة تستخدم في صناعة البسكويت وتسبب أمراض خبيثة..فيديو
قال الدكتور وليد يوسف، استشاري الصناعات الغذائية، إن مادة "بودرة الكنافة" تستخدم منذ فترات طويلة، مؤكدا أن تلك المادة هي مادة كيميائية ويجب عدم استخدامها في الغذاء.

مستشار الرئيس : استمرار منع موائد الرحمن في رمضان 2022 |فيديو
كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، تفاصيل الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر، قائلا إن هناك انخفاضا ملحوظا في أعداد الإصابات سواء المعلنة رسميا أو التي تعالج منزليا.

مصطفى بكري: الرئيس السيسي عمل على وجود خطة لتطوير العشوائيات.. فيديو
قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه لا بد من نقل كل الأماكن العشوائية لأماكن آدمية، والدولة قامت بذلك في “إسكان الأسمرات وغيره”.

انخفاض 8 درجات.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة الجو خلال الساعات المقبلة.. فيديو
كشفت الدكتورة منار غانم المتحدث الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الجو خلال الساعات المقبلة، وقالت البلاد تشهد اليوم انخفاض فى درجات الحرارة تصل لـ 8 درجات عن أمس الأربعاء.

اخبار التوك شو محمد صلاح الأرصاد حالة الطقس مصر

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