في مقطع مضحك.. ببغاء يسرق كاميرا ويحلق بها

تداول رواد التواصل الإجتماعي في نيوزلاندا مقطع فيديو مضحك للببغاء قام بسرقة كاميرا من أحد البيوت لبقريبة من حديقة فيوردلاند في نيوزلاندعا، الخاصة بإحدى العائلات و قام بالتحليق فوق الحديقة .

و بحسب ما ورد في صحيفة " الجارديان"، فإن الببغاء قام بسحب الكاميرا من السور الذي كانت موجودة عليه و بالرغم من أن وزنها ليس خفيفا إلا انه تمكن من إلتقاطها و التحليق بها .



قامت الكاميرا بإلتقاط مقطع فيديو رائع من السماء أثناء حمل الببغاء لها و التحليق بها في السماء و تكنت الأسرة من رؤية المشهد من الأعلى كما تراهم الطيور بعد أن قام الببغاء بطيران و هو يحمل الكاميرا.

تمكنت الأسرة من إلتقاط الكاميرا من خلال تتتبع صوت الببغاء في الحديقة، و الوصول غلى المكان الذي هبط خلاله و ترك الكاميرا فيه، وقاموا بإستعادتها و تفريغ الشريط ليجدوا ذلك الفيديو الذي رصد اللحظة الذي خطف فيها الكاميرا و التحليق و حتى هبوطه .

جدير بالذكر أن الاسرة أوضحت أن ذلك الببغاء من فصيلة " alpine parrot" و تعرف تلك الفصيلة ببعض الصفات الشهيرة و هي الفضول و سرقة حقائب و مجوهرات السياح و وجبات الغذاء .

https://www.youtube.com/watch?v=KNjanoLuSFI&t=10s