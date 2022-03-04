القاهرة للدراسات الاقتصادية: مصر بها اكتفاء من القمح لمدة 5 شهور. والصوامع قللت الهدر.. فيديو

قال مصطفى أبو زيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إنه نتيجة الازمة “الروسية الأوكرانية” حدث ارتفاع بأسعار القمح والبترول، مؤكدا أنه نشهد حالة من تتابع الأزمات، خاصة أنه “لسة مخلصناش من تداعيات فيروس كورونا”.

وأضاف مصطفى أبو زيد، ، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أنه نشهد الان ارتفاعات كبيرة بأسعار البترول، خاصة بعد وصول سعر البرميل إلى 115 دولار".

وتابع مصطفى أبو زيد، ان الدولة المصرية بتاخد إجراءات وتقوم بدراسة التغيرات الاقتصادية التي يمكن أن تحدث، مؤكدا أن هناك استراتيجية هامة في قطاع البترول بتحقيق الاكتفاء الذاتي من البترول في 2023".

وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إلى ان مصر بها اكتفاء من القمح لمدة 5 شهور، والانتاج المحلي في إبريل سيؤمن مصر الى نهاية العام، مؤكدا أن مصر تستورد 13 مليون طن، وتقوم بإنتاج ما يقرب من 10 مليون طن، لذا يجب أن يكون هناك بديل للسوق الروسي، ومن الممكن أن يكون كازاخستان لوفرة القمح".



