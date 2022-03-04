شاب يتزوج من 3 توائم في نفس اليوم

خطوة الزواج من الخطوات الهامة في حياة الشاب، فهي بداية لحياة جديدة يكون هو المسئول عن كل القرارات بها، و على رأس تلك القرارات إختيار شريكة حياته، و لكن تسبب شاب في الكونغو في إثارة الجدل بعد أن تزوج من 3 توائم في نفس اليوم .



وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار" البريطانية، فإن شاب من جمهورية الكونغو أثار الجدل بعد أن تزوج من 3 فتيات توأم في نفس اليوم و استغل القانون في الكونغو الذي يسمح بتعدد الزوجات .



و بحسب ما نشرت الصحيفة، فإن الشاب "لويزو" تزوج من 3 فتيات في ليلة واحدة و ذلك بعد أن اكتشف أن هناك 3 فتيات يرغبن في الزواج منه و الثلاث فتيات شقيقات .



أوضح الشاب انه كان يراسل شابة عبر وسائل التواصل الإجتماعي تدعى ناتالي و قابلها و أصبحا أصدقاء مقربين و من ثم وقعا في حب بعضهما البعض، و اتخذا قرار الزواج .



و أشار الشاب إلى أن شقيقات ناتالي الإثنين اعترضا على زواجه منها، و اخبره إما أن يتزوجهن معن أو لن يتزوج أي منهن، فأصيب بالصدمة حينما عرض عليه ذلك العرض إلا أنه وافق في النهاية .

جدير بالذكر ان والدي الشاب أكدوا أنهم لم يفهموا ما حدث في حفل الزفاف، فإنهم تفاجئوا أن العريس تزوج من 3 فتيات، وناتالي و إثنتين تشبهها اتضح أنهن شقيقاتها .