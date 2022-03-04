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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاب يتزوج من 3 توائم في نفس اليوم

صدى البلد

خطوة الزواج من الخطوات الهامة في حياة الشاب، فهي بداية لحياة جديدة يكون هو المسئول عن كل القرارات بها، و على رأس تلك القرارات إختيار شريكة حياته، و لكن تسبب شاب في الكونغو في إثارة الجدل بعد أن تزوج من 3 توائم في نفس اليوم . 


وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار" البريطانية، فإن شاب من جمهورية الكونغو أثار الجدل بعد أن تزوج من 3 فتيات توأم في نفس اليوم و استغل القانون في الكونغو الذي يسمح بتعدد الزوجات . 

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و بحسب ما نشرت الصحيفة،  فإن الشاب "لويزو" تزوج من 3 فتيات في ليلة واحدة و ذلك بعد أن اكتشف أن هناك 3 فتيات يرغبن في الزواج منه و الثلاث فتيات شقيقات . 


أوضح الشاب انه كان يراسل شابة عبر وسائل التواصل الإجتماعي تدعى ناتالي و قابلها و أصبحا أصدقاء مقربين و من ثم وقعا في حب بعضهما البعض، و اتخذا قرار الزواج . 


و أشار الشاب إلى أن شقيقات ناتالي الإثنين اعترضا على زواجه منها، و اخبره إما أن يتزوجهن معن أو لن يتزوج أي منهن، فأصيب بالصدمة حينما عرض عليه ذلك العرض إلا أنه وافق في النهاية . 
جدير بالذكر ان والدي الشاب أكدوا أنهم لم يفهموا ما حدث في حفل الزفاف، فإنهم تفاجئوا أن العريس تزوج من 3 فتيات، وناتالي و إثنتين تشبهها اتضح  أنهن شقيقاتها .

الزواج الكونغو توائم جمهورية الكونغو تعدد الزوجات

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